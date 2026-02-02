Newsy Filmy Ian McKellen zdradził, co zrobi Magneto w "Avengers: Doomsday"?
Filmy

Ian McKellen zdradził, co zrobi Magneto w "Avengers: Doomsday"?

CBR / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ian+McKellen+zdradzi%C5%82%2C+co+zrobi+Magneto+w+%22Avengers%3A+Doomsday%22-164982
Ian McKellen zdradził, co zrobi Magneto w &quot;Avengers: Doomsday&quot;?
źródło: Materiały prasowe
O fabule "Avengers: Doomsday" wciąż niewiele wiadomo. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą... aktorzy. Ian McKellen mógł właśnie ujawnić, co zobaczymy w nadchodzącym widowisku. Aktor ponownie wcieli się w postać Magneto. Co zrobić filmie jego bohater?
   

Ian McKellen ujawnia element fabuły widowiska Marvela




Ian McKellen udzielił wywiadu na youtube'owym kanale "Jake’s Takes". Aktor opowiadał o pracy z efektami specjalnymi m.in. przy pierwszej części "X-Men".

Przy pierwszym filmie pamiętam, jak podniosłem ręce i wraz z nimi dwa samochody policyjne zostały uniesione przez dźwigi. Kiedy opuściłem dłonie, samochody zostały upuszczone na ziemię, wspominał McKellen. To nie były efekty specjalne.
    
Dziś rzeczy są odrobinę prostsze, dodał aktor. Chociaż niedawno zniszczyłem New Jersey. Ups, prawdopodobnie nie powinienem był tego mówić. 

Wspomniana wypowiedź pojawia się w poniższym wideo w okolicach 17:22:



Możliwe, że to w tym jednym zdaniu McKellen ujawnił , czego możemy spodziewać się po Magneto w "Avengers: Doomsday". Przedsmak powrotu aktora do roli Magneto dostaliśmy w jednym z teaserów widowiska. Zobaczcie:

"Avengers: Doomsday" – X-Men wracają w teaserze




"Avengers: Doomsday"– co wiemy o filmie?



"Avengers: Doomsday" trafi do polskich kin 18 grudnia 2026 roku. Widowisko planowane jest jako zamknięcie obecnej fazy multiwersum MCU. Stanowić będzie również miękki reboot wprowadzając do rodziny Avengers sporo nowych postaci. Niektóre z nich już zadebiutowały na ekranach czy to filmów czy to seriali. Część pojawi się po raz pierwszy dopiero w tym filmie oraz w kontynuacji pod tytułem "Avengers: Secret Wars".

Fabuła filmu "Avengers: Doomsday" nie jest oficjalnie znana. Możemy się jednak spodziewać, że tytułowa drużyna superbohaterów stanie do walki z Doktorem Doomem, którego zagra wracający do MCU po 7 latach przerwy Robert Downey Jr

W obsadzie filmu znajdą się także: Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Wyatt Russell, Tenoch Huerta, Ebon Moss-Bachrach, Simu Liu, Florence Pugh, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Joseph Quinn, David Harbour, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden, Channing Tatum oraz Pedro Pascal.

Powiązane artykuły Ian McKellen

Zobacz wszystkie artykuły

Avengers: Doomsday  (2026)

 Avengers: Doomsday

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Avengers  (2012)

 Avengers

Strażnicy Galaktyki  (2014)

 Strażnicy Galaktyki

Najnowsze Newsy

Filmy

Media społecznościowe wykończą krytykę filmową?

23 komentarze
Inne Filmy

"To był zwykły przypadek": Współscenarzysta aresztowany w Iranie

3 komentarze
Filmy

"Nieśmiertelny": Henry Cavill i Jeremy Irons na planie

7 komentarzy
VOD Filmy

"Jurassic World: Odrodzenie" od jutra w SkyShowtime

3 komentarze
Filmy Box office

Box Office Świat: "Avatar: Ogień i popiół" nie do zdarcia. Wciąż jest liderem

16 komentarzy
VOD Seriale

Nowe odcinki "Branży" i "Rycerza siedmiu królestw" z wcześniej na HBO Max

2 komentarze
Filmy Inne

Nie żyje Janusz Hetman. Był producentem m.in. "Domu dobrego" i "Kleru"