Ian McKellen zdradził, co zrobi Magneto w "Avengers: Doomsday"?

O fabule "Avengers: Doomsday" wciąż niewiele wiadomo. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą... aktorzy. Ian McKellen mógł właśnie ujawnić, co zobaczymy w nadchodzącym widowisku. Aktor ponownie wcieli się w postać Magneto. Co zrobić filmie jego bohater?
Ian McKellen ujawnia element fabuły widowiska Marvela Ian McKellen
udzielił wywiadu na youtube'owym kanale "Jake’s Takes". Aktor opowiadał o pracy z efektami specjalnymi m.in. przy pierwszej części "X-Men
". Przy pierwszym filmie pamiętam, jak podniosłem ręce i wraz z nimi dwa samochody policyjne zostały uniesione przez dźwigi. Kiedy opuściłem dłonie, samochody zostały upuszczone na ziemię
, wspominał McKellen
. To nie były efekty specjalne. Dziś rzeczy są odrobinę prostsze
, dodał aktor. Chociaż niedawno zniszczyłem New Jersey. Ups, prawdopodobnie nie powinienem był tego mówić.
Wspomniana wypowiedź pojawia się w poniższym wideo w okolicach 17:22: Możliwe, że to w tym jednym zdaniu McKellen ujawnił , czego możemy spodziewać się po Magneto w "Avengers: Doomsday".
Przedsmak powrotu aktora do roli Magneto
dostaliśmy w jednym z teaserów widowiska. Zobaczcie:
"Avengers: Doomsday" – X-Men wracają w teaserze
"Avengers: Doomsday"– co wiemy o filmie? "Avengers: Doomsday" trafi do polskich kin 18 grudnia 2026 roku.
Widowisko planowane jest jako zamknięcie obecnej fazy multiwersum MCU
. Stanowić będzie również miękki reboot wprowadzając do rodziny Avengers sporo nowych postaci. Niektóre z nich już zadebiutowały na ekranach czy to filmów czy to seriali. Część pojawi się po raz pierwszy dopiero w tym filmie oraz w kontynuacji pod tytułem "Avengers: Secret Wars"
.
Fabuła filmu "Avengers: Doomsday"
nie jest oficjalnie znana. Możemy się jednak spodziewać, że tytułowa drużyna superbohaterów stanie do walki z Doktorem Doomem, którego zagra wracający do MCU po 7 latach przerwy Robert Downey Jr
.
W obsadzie filmu znajdą się także: Chris Hemsworth
, Vanessa Kirby
, Anthony Mackie
, Sebastian Stan
, Letitia Wright
, Paul Rudd
, Wyatt Russell
, Tenoch Huerta
, Ebon Moss-Bachrach
, Simu Liu
, Florence Pugh
, Kelsey Grammer
, Lewis Pullman
, Danny Ramirez
, Joseph Quinn
, David Harbour
, Winston Duke
, Hannah John-Kamen
, Tom Hiddleston
, Patrick Stewart
, Ian McKellen
, Alan Cumming
, Rebecca Romijn
, James Marsden
, Channing Tatum
oraz Pedro Pascal
.