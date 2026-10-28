Czeka nas "Ostatni Piątek". Ice Cube powraca z kultową komedią

Zazwyczaj po piątku przychodzi sobota, ale tym razem po "Piątku" nadejdzie "Ostatni piątek". Jak donosi ekskluzywnie portal The Hollywood Reporter, kultowa komedia z udziałem Ice Cube'a i Chrisa Tuckera w reżyserii F. Gary'ego Graya niebawem doczeka się kontynuacji. Będzie to pierwsza odsłona tej franczyzy od blisko 25 lat.
Kolejny "Piątek" – co wiemy o filmie?
Tym razem za kamerą produkcji stanie Lawrence Lamont
– reżyser zeszłorocznego filmu "Te dni
" z Keke Palmer
i SZĄ
w rolach głównych. Dla reżysera będzie to raptem druga produkcja pełnometrażowa w dorobku – przed "Tymi dniami
" pracował przy serialu "Rap Sh!t
" produkowanym dla HBO Max. Lamont
nakręci film na podstawie scenariusza autorstwa Ice Cube'a
tropem każdej poprzedniej części cyklu. Raper zajmie się także produkcją nowego "Piątku
" i ponownie wcieli się w głównego bohatera, Craiga Jonesa. Film będzie kręcony w południowej Kalifornii.
Przypomnijmy, że od premiery pierwszego "Piątku
" w 1995 roku zmarło trzech prominentnych członków obsady: Tom Lister Jr
, John Witherspoon
i Anthony Johnson
. Ich odejście zmusiło Cube’a
i DJ-a Pooha
do zmian w powstających przez lata dotychczasowych wersjach scenariusza. Z pewnością nadchodząca produkcja odniesie się do odejścia ich ikonicznych postaci.
O serii "Piątek"
Pierwszy "Piątek
" trafił na ekrany kin w 1995 roku. Akcja rozgrywa się w trakcie jednego tytułowego dnia. Craig (Ice Cube
) i Smokey (Chris Tucker
) są najlepszymi przyjaciółmi i mieszkają w sąsiedztwie Compton, w Los Angeles. Główny bohater zostaje zwolniony z pracy, a Smokey ma kłopoty ze spłatą długu dla Stonogi (Faizon Love
). Postanawiają razem spłacić dług i w miarę możliwości uporać się z miejscowym gangsterem Deebo (Tom Lister Jr
).
Produkcja przyniosła nie tylko znaczące zyski z kin, ale zyskała też status kultowej. Kolejne sequele – "Następny piątek
" (2000) i "Kolejny piątek
" (2002) – zdobyły jeszcze większą widownię. W 2007 na ekrany trafiła też kreskówka "Friday: The Animated Series
".
Zwiastun filmu "Kolejny piątek"