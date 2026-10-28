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Czeka nas "Ostatni Piątek". Ice Cube powraca z kultową komedią

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ice+Cube+przygotowuje+nowy+%22Pi%C4%85tek%22-169362
Czeka nas &quot;Ostatni Piątek&quot;. Ice Cube powraca z kultową komedią
źródło: materialy promocyjne
Zazwyczaj po piątku przychodzi sobota, ale tym razem po "Piątku" nadejdzie "Ostatni piątek". Jak donosi ekskluzywnie portal The Hollywood Reporter, kultowa komedia z udziałem Ice Cube'a i Chrisa Tuckera w reżyserii F. Gary'ego Graya niebawem doczeka się kontynuacji. Będzie to pierwsza odsłona tej franczyzy od blisko 25 lat.

Kolejny "Piątek" – co wiemy o filmie?



Tym razem za kamerą produkcji stanie Lawrence Lamont – reżyser zeszłorocznego filmu "Te dni" z Keke Palmer i SZĄ w rolach głównych. Dla reżysera będzie to raptem druga produkcja pełnometrażowa w dorobku – przed "Tymi dniami" pracował przy serialu "Rap Sh!t" produkowanym dla HBO Max.



Lamont nakręci film na podstawie scenariusza autorstwa Ice Cube'a tropem każdej poprzedniej części cyklu. Raper zajmie się także produkcją nowego "Piątku" i ponownie wcieli się w głównego bohatera, Craiga Jonesa. Film będzie kręcony w południowej Kalifornii.

Przypomnijmy, że od premiery pierwszego "Piątku" w 1995 roku zmarło trzech prominentnych członków obsady: Tom Lister Jr, John Witherspoon i Anthony Johnson. Ich odejście zmusiło Cube’a i DJ-a Pooha do zmian w powstających przez lata dotychczasowych wersjach scenariusza. Z pewnością nadchodząca produkcja odniesie się do odejścia ich ikonicznych postaci. 

O serii "Piątek"



Pierwszy "Piątek" trafił na ekrany kin w 1995 roku. Akcja rozgrywa się w trakcie jednego tytułowego dnia. Craig (Ice Cube) i Smokey (Chris Tucker) są najlepszymi przyjaciółmi i mieszkają w sąsiedztwie Compton, w Los Angeles. Główny bohater zostaje zwolniony z pracy, a Smokey ma kłopoty ze spłatą długu dla Stonogi (Faizon Love). Postanawiają razem spłacić dług i w miarę możliwości uporać się z miejscowym gangsterem Deebo (Tom Lister Jr).

Produkcja przyniosła nie tylko znaczące zyski z kin, ale zyskała też status kultowej. Kolejne sequele – "Następny piątek" (2000) i "Kolejny piątek" (2002) – zdobyły jeszcze większą widownię. W 2007 na ekrany trafiła też kreskówka "Friday: The Animated Series".

Zwiastun filmu "Kolejny piątek"


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