Ice Cube wraca do serii "Daleko jeszcze?". "Are They Gone Yet?" w drodze

Po niemal dwóch dekadach od premiery "Daleko jeszcze?" i jego kontynuacji z 2007 roku Nick i Suzanne ponownie ruszą w drogę. Ice Cube i Nia Long wracają do swoich znanych ról w trzeciej odsłonie serii zatytułowanej "Are They Gone Yet?".
"Are They Gone Yet?". Powstaje nowa część "Daleko jeszcze?"
W pierwszym filmie kawaler Nick (Ice Cube
) musi zmienić swój styl życia dla ukochanej Suzanne (Nia Long
), gdy zgadza się przewieźć jej dzieci – Lindsey (Aleisha Allen
) i Kevina (Philip Daniel Bolden) – do domu ich babci swoim ukochanym samochodem, Lincolnem Navigator. W sequelu rodzina przeprowadza się na przedmieścia, gdzie Nick popada w konflikt z wykonawcą budowlanym Chuckiem (John C. McGinley
).
"Daleko jeszcze?"
Oryginalne "Daleko jeszcze?
" było niemałym sukcesem finansowym – co poza sequelem poskutkowało też serialem z udziałem Terry’ego Crewsa
i Essence Atkins
. Serialowe "Daleko jeszcze?
" było emitowane przez trzy sezony w latach 2010-2013.
Nowy film w serii zatytułowany "Are They Gone Yet?" napiszą Chris Hazzard
i Mike Fontana. Tym razem Nick stanie przed zupełnie nowym wyzwaniem – będzie musiał odnaleźć się w roli dziadka. Jak zdradził Ice Cube
, widzowie dorastali razem z jego bohaterem, a teraz nadszedł czas, by poznać kolejne pokolenie rodziny Personsów.
Projekt powstaje obecnie dla Skydance Sports i aktualnie znajduje się na wczesnym etapie realizacji.