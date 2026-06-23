Newsy Filmy Ice Cube wraca do serii "Daleko jeszcze?". "Are They Gone Yet?" w drodze
Filmy

Ice Cube wraca do serii "Daleko jeszcze?". "Are They Gone Yet?" w drodze

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ice+Cube+wraca+do+serii+%22Daleko+jeszcze+%22.+%22Are+They+Gone+Yet+%22+w+drodze-167224
Ice Cube wraca do serii &quot;Daleko jeszcze?&quot;. &quot;Are They Gone Yet?&quot; w drodze
Po niemal dwóch dekadach od premiery "Daleko jeszcze?" i jego kontynuacji z 2007 roku Nick i Suzanne ponownie ruszą w drogę. Ice Cube i Nia Long wracają do swoich znanych ról w trzeciej odsłonie serii zatytułowanej "Are They Gone Yet?". 

"Are They Gone Yet?". Powstaje nowa część "Daleko jeszcze?"

 

W pierwszym filmie kawaler Nick (Ice Cube) musi zmienić swój styl życia dla ukochanej Suzanne (Nia Long), gdy zgadza się przewieźć jej dzieci – Lindsey (Aleisha Allen) i Kevina (Philip Daniel Bolden) – do domu ich babci swoim ukochanym samochodem, Lincolnem Navigator. W sequelu rodzina przeprowadza się na przedmieścia, gdzie Nick popada w konflikt z wykonawcą budowlanym Chuckiem (John C. McGinley).

"Daleko jeszcze?"
Oryginalne "Daleko jeszcze?" było niemałym sukcesem finansowym – co poza sequelem poskutkowało też serialem z udziałem Terry’ego Crewsa i Essence Atkins. Serialowe "Daleko jeszcze?" było emitowane przez trzy sezony w latach 2010-2013.

Nowy film w serii zatytułowany "Are They Gone Yet?" napiszą Chris Hazzard i Mike Fontana. Tym razem Nick stanie przed zupełnie nowym wyzwaniem – będzie musiał odnaleźć się w roli dziadka. Jak zdradził Ice Cube, widzowie dorastali razem z jego bohaterem, a teraz nadszedł czas, by poznać kolejne pokolenie rodziny Personsów. 

Projekt powstaje obecnie dla Skydance Sports i aktualnie znajduje się na wczesnym etapie realizacji. 

"Daleko jeszcze?" – zobacz zwiastun



Powiązane artykuły Ice Cube

Zobacz wszystkie artykuły

Daleko jeszcze?  (2005)

 Daleko jeszcze?

Jak długo jeszcze?  (2007)

 Jak długo jeszcze?

Daleko jeszcze?  (2010)

 Daleko jeszcze?

Road Trippin': The Making of 'Are We There Yet?'  (2005)

 Road Trippin': The Making of 'Are We There Yet?'

Najnowsze Newsy

"Wiadomości dla Isabelle" to nowy hit Netflixa? Mamy recenzję

Roman Gutek z Nagrodą im. Jenő Janovicsa

Filmy

Problemy Madonny. Dlaczego jej biografia jednak nie powstanie?

1 komentarz
Filmy Gry

Będzie konkurencja dla serii "Piraci z Karaibów"

4 komentarze
Filmy

Twórca "Towarzysza" wyreżyseruje opowiadanie z Reddita?

1 komentarz
Seriale Filmy

Warner Animation ogłasza film... który ogłosił pięć lat temu

1 komentarz
Seriale

"Harry Potter": serialowa interpretacja Hagrida podzieli widzów?

10 komentarzy