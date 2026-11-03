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Iceman w widowisku Marvela "X-Men". Wiemy, kto może go zagrać

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Iceman+w+widowisku+Marvela+%22X-Men%22.+Wiemy%2C+kto+mo%C5%BCe+go+zagra%C4%87-169463
Iceman w widowisku Marvela &quot;X-Men&quot;. Wiemy, kto może go zagrać
źródło: Getty Images
autor: Stephen Olker
Znamy kolejną komiksową postać, która pojawi się w widowisku Marvela "X-Men". To Iceman. Co więcej, portal Deadline twierdzi, że wie, kto się w niego wcieli.

Z nowych "Igrzysk śmierci" do MCU



Iceman, czyli Bobby Drake, to mutant obdarzony mocą tworzenia i kontrolowania lodu. Jego obecność w widowisku "X-Men" nie jest zaskoczeniem. W komiksach był jednym z oryginalnych członków X-Men. Zadebiutował w pierwszym numerze komiksu "The X-Men" w 1963 roku.

Iceman pojawił się dotąd w czterech produkcjach aktorskich. Grał go Shawn Ashmore.

W nowym widowisku rolę przejmie najprawdopodobniej Ben Wang. Aktor, którego za chwilę zobaczymy w widowisku "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek", rozpoczął negocjacje w sprawie szczegółów kontraktu.


Deadline ujawnia, że w walce o rolę Wang pokonał m.in.: Gabriela LaBelle'a ("Fabelmanowie"), Jacksona Kelly'ego (serial "Chucky") oraz Rhenzy'ego Feliza (serial "Pingwin").

W obsadzie "X-Men" są już: Christopher Abbott jako Profesor X, Adam Driver jako Mr. Sinister, Kit Connor jako Cyclops, Samara Weaving jako Emma Frost, Inde Navarrette jako Rogue, Maya Boyd jako Storm, Asa Germann jako Angel oraz Sadie Sink jako Jean Grey.

Za kamerą stanie Jake Schreier. Autorami scenariusza są Lee Sung Jin i Joanna Calo.

Premiera "X-Men" planowana jest na początek maja 2028 roku.

Zwiastun filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek", w którym wystąpił Ben Wang




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