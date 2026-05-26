Nowa komedia reżysera "Lejdis". Zwiastun filmu "Jak żyć, żeby nie zwariować"

Dzień Matki to zwykle święto perfekcyjnych laurek, ciepłych życzeń i opowieści o mamach, które wszystko ogarniają. Anka wie jedno – taki ideał nie istnieje. Bohaterka filmu "Jak żyć, żeby nie zwariować" próbuje po prostu przetrwać codzienność i przy okazji całkiem nie zwariować. Dziś premierę ma pierwszy materiał wideo promujący komedię w reżyserii Tomasza Koneckiego ("Testosteron", "Lejdis"), która do kin trafi 23 października.
Anka jest matką. Jej życie mija w wiecznym chaosie: praca, dom, mąż, dzieci, zebrania, zakupy i gaszenie kolejnych pożarów. Jej córka właśnie została weganką i buntuje się przeciwko rodzicom na wszystkich możliwych frontach. Syn jest w stanie zjeść śniadanie dopiero wtedy, kiedy w mleku pływa odpowiednia liczba płatków. A nad wszystkim unosi się jeszcze głos jej własnej matki – nadopiekuńczej i regularnie komentującej każdą decyzję podejmowaną przez Ankę. Sufit wali się na nią z hukiem, kiedy do tego już nieidealnego obrazka, wkradają się komornik, rozwód i potencjalna szansa na nową miłość. Pytanie czy zatopi się w marazmie nowej rzeczywistości, czy weźmie się z życiem za fraki i będzie w stanie wygrać ten bój na własnych zasadach, z sobie typowym urokiem i poczuciem humoru.
W obsadzie filmu znaleźli się: Magdalena Popławska
, Piotr Rogucki
, Kamil Szeptycki
, Piotr Trojan
, Dorota Kolak
, Krzysztof Stelmaszyk
oraz Barbara Wypych
.