Idris Elba nie chce "woke Bonda". Aktor komentuje wieloletnie plotki

Kto zostanie nowym Jamesem Bondem? To wciąż pytanie bez odpowiedzi, ale przez lata to Idris Elba był jednym z najczęściej wymienianych kandydatów do przejęcia tej roli. Teraz aktor postanowił odnieść się do tych spekulacji i jasno dał do zrozumienia, że nigdy nie traktował ich jako czegoś realnego.
Idris Elba o Jamesie Bondzie
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W rozmowie z brytyjskim GQ Elba
stwierdził, że pogłoski o jego angażu do roli Jamesa Bonda
"nigdy nie były prawdziwe" i że niezmiennie uważał je za nierealistyczny scenariusz. Dodał jednak, że odbierał te spekulacje jako komplement i dowód uznania ze strony fanów. Elba
zwraca uwagę, że postać Bonda
od początku była tworzona w określony sposób i jego zdaniem nie wszystkie rynki na świecie zaakceptowałyby, że gra ją czarnoskóry. Aktor podkreślił przy tym, że nie uważa, aby seria o Bondzie
wymagała radykalnego dostosowywania się do współczesnych trendów. Jego zdaniem franczyza powinna pozostać przede wszystkim formą eskapistycznej rozrywki. "Odrobina realizmu jest w porządku, ale nie próbujmy robić z tego czegoś na siłę woke. Po prostu pozwólmy Bondowi
być Bondem
".
Tymczasem poszukiwania nowego odtwórcy roli 007 trwają. Za casting odpowiada Nina Gold
, znana z pracy przy serialach "Gra o tron
" i "The Crown
". Według medialnych doniesień studio szuka młodszego aktora, który mógłby wcielać się w Bonda
przez kolejne lata. Nowy film o agencie 007 wyreżyseruje Denis Villeneuve
.
Wśród nazwisk przewijających się w spekulacjach dotyczących obsady wymieniani są m.in. Tom Francis
, Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner
oraz Jacob Elordi
. Idrisa Elbę
możecie aktualnie oglądać w filmie "Władcy wszechświata
". Poniżej zwiastun.