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Idris Elba nie chce "woke Bonda". Aktor komentuje wieloletnie plotki

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Idris+Elba+komentuje+plotki+o+obsadzeniu+go+w+roli+Jamesa+Bonda-167004
Idris Elba nie chce &quot;woke Bonda&quot;. Aktor komentuje wieloletnie plotki
źródło: Getty Images
autor: John Nacion
Kto zostanie nowym Jamesem Bondem? To wciąż pytanie bez odpowiedzi, ale przez lata to Idris Elba był jednym z najczęściej wymienianych kandydatów do przejęcia tej roli. Teraz aktor postanowił odnieść się do tych spekulacji i jasno dał do zrozumienia, że nigdy nie traktował ich jako czegoś realnego.

Idris Elba o Jamesie Bondzie



GettyImages-2277008294.jpg Getty Images © Frazer Harrison


W rozmowie z brytyjskim GQ Elba stwierdził, że pogłoski o jego angażu do roli Jamesa Bonda "nigdy nie były prawdziwe" i że niezmiennie uważał je za nierealistyczny scenariusz. Dodał jednak, że odbierał te spekulacje jako komplement i dowód uznania ze strony fanów.

Elba zwraca uwagę, że postać Bonda od początku była tworzona w określony sposób i jego zdaniem nie wszystkie rynki na świecie zaakceptowałyby, że gra ją czarnoskóry. Aktor podkreślił przy tym, że nie uważa, aby seria o Bondzie wymagała radykalnego dostosowywania się do współczesnych trendów. Jego zdaniem franczyza powinna pozostać przede wszystkim formą eskapistycznej rozrywki. "Odrobina realizmu jest w porządku, ale nie próbujmy robić z tego czegoś na siłę woke. Po prostu pozwólmy Bondowi być Bondem".

Tymczasem poszukiwania nowego odtwórcy roli 007 trwają. Za casting odpowiada Nina Gold, znana z pracy przy serialach "Gra o tron" i "The Crown". Według medialnych doniesień studio szuka młodszego aktora, który mógłby wcielać się w Bonda przez kolejne lata. Nowy film o agencie 007 wyreżyseruje Denis Villeneuve.

Wśród nazwisk przewijających się w spekulacjach dotyczących obsady wymieniani są m.in. Tom Francis, Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner oraz Jacob Elordi

Idrisa Elbę możecie aktualnie oglądać w filmie "Władcy wszechświata". Poniżej zwiastun.

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