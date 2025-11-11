Idris Elba powróci jako John Luther w nowym filmie. Zdjęcia w przyszłym roku

Idris Elba (ponownie) powróci jako detektyw John Luther. Jak podaje Deadline, zdjęcia do nowego filmu mają rozpocząć się już w lutym przyszłego roku. Projekt powstaje dla Netfliksa.
Idris Elbra powraca jako John Luther. Netflix szykuje nowy film
Za sterami niemającego jeszcze tytułu projektu ponownie stanie Jamie Payne
, czyli reżyser "Luthera: Zmroku
". Będzie on pracował na podstawie scenariusza autorstwa Neila Crossa
, twórcy serialowego oryginału. Tym razem bohater powróci do służby, by rozwiązać zagadkę serii brutalnych morderstw, które wstrząsają Londynem. Jego działania, delikatnie mówiąc, nie przysporzą mu fanów. Jego tropem ruszą osoby, którym ma zależeć na wyeliminowaniu go z gry.
Dermot Crowley w filmie "Luther: Zmrok"
Wiadomo, że poza Elbą
do swoich ról powrócą Dermot Crowley
(ekranowy Martin Schenk) i Ruth Wilson
(jako Alice Morgan), której zabrakło w "Zmroku
".
Ostatnie role Idrisa Elby
W ostatnich latach Idrisa Elbę
mogliśmy zobaczyć w takich filmach jak "Trzy tysiące lat tęsknoty
", "Bestia
", "Tyler Rake 2
" czy "Sojusznicy
". Udzielał też głosu bohaterowi widowiska "Sonic 3: Szybki jak błyskawica
", inspirowanego nim serialu "Knuckles
" oraz animacji dla dorosłych "Rach, ciach!
". Aktualnie jego filmografię zamyka wyreżyserowany prez Kathryn Bigelow
thriller polityczny "Dom pełen dynamitu
", który zanim trafił na Netflix, został zaprezentowany na tegorocznym festiwalu w Wenecji.
Zobacz zwiastun filmu "Luther: Zmrok"
Film "Luther: Zmrok
" trafił na Netflix w 2023 roku. Wcielającemu się w tytułową rolę Idrisowi Elbie
partnerowali m.in. Cynthia Erivo
, Andy Serkis
i Dermot Crowley
. Przypominamy zwiastun: