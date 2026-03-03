Polski serial "Proud" HBO Max debiutuje na prestiżowym festiwalu

Jeszcze w tym roku HBO Max zaprezentuje nowy polski serial pod tytułem "Proud" z Ignacym Lissem w roli głównej. Serial zostanie premierowo zaprezentowany w konkursie głównym (International Competition) podczas Series Mania Festiwal, gromadzącego twórców i widzów z całego świata. To pierwszy od 10 lat polski tytuł, który zakwalifikował się do tego prestiżowego konkursu.
Serial "Proud" z Ignacym Lissem dla HBO
Serial "Proud
" to oryginalna historia Filipa, młodego i nieodpowiedzialnego geja, który żyje w przeświadczeniu, że świat należy do niego i nigdy się to nie zmieni. Jest bezczelny, bezkarny, bezrefleksyjny, niecierpliwy, piękny i młody. Wewnętrzny brak pewności siebie rekompensuje arogancją, zachwytem w oczach innych i pracą modela. Gdy dochodzi do rodzinnej tragedii, cały jego świat wywraca się do góry nogami. Czy Filipowi uda się zaopiekować małym dzieckiem i jednocześnie zachować wolność oraz nie stracić zbyt wiele z dotychczasowego stylu życia? A do tego zmierzyć się z wyrzutami sumienia, własnymi słabościami, porażkami oraz społecznymi uprzedzeniami? Tak właśnie zacznie się najważniejsza i najbardziej skomplikowana podróż głównego bohatera nowej polskiej produkcji HBO.
W głównej roli w "Proud
" zobaczymy Ignacego Lissa
, znanego z takich filmów jak "Światłoczuła
" czy "Idź pod prąd
".
Reżyserem produkcji jest Karol Klementewicz
, a autorką zdjęć Weronika Bilska
. Scenariusz napisali Karol Klementewicz
i Monika Pęcikiewicz
. Producentem serialu jest Bogumił Lipski
. Za scenografię odpowiada Marcelina Początek-Kunikowska
, za kostiumy Zofia Komasa
, a za charakteryzację Karolina Kordas
. Montażem zajęli się Alan Zejer
oraz Kamil Grzybowski
. Reżyserką obsady jest Viola Borcuch. Za muzykę odpowiada Łukasz Targosz
.
Serial powstaje dla platformy HBO Max. Produkowany jest przez TVN WBD we współpracy z Magnolia Films. Producentem wykonawczym jest Andrzej Besztak
z ramienia Magnolia Films.
Produkcja składa się z 8 odcinków. Będzie można ją zobaczyć w serwisie HBO Max jeszcze w tym roku.