Polski serial "Proud" HBO Max debiutuje na prestiżowym festiwalu

Jeszcze w tym roku HBO Max zaprezentuje nowy polski serial pod tytułem "Proud" z Ignacym Lissem w roli głównej. Serial zostanie premierowo zaprezentowany w konkursie głównym (International Competition) podczas Series Mania Festiwal, gromadzącego twórców i widzów z całego świata. To pierwszy od 10 lat polski tytuł, który zakwalifikował się do tego prestiżowego konkursu.

Serial "Proud" z Ignacym Lissem dla HBO



Serial "Proud" to oryginalna historia Filipa, młodego i nieodpowiedzialnego geja, który żyje w przeświadczeniu, że świat należy do niego i nigdy się to nie zmieni. Jest bezczelny, bezkarny, bezrefleksyjny, niecierpliwy, piękny i młody. Wewnętrzny brak pewności siebie rekompensuje arogancją, zachwytem w oczach innych i pracą modela. Gdy dochodzi do rodzinnej tragedii, cały jego świat wywraca się do góry nogami. Czy Filipowi uda się zaopiekować małym dzieckiem i jednocześnie zachować wolność oraz nie stracić zbyt wiele z dotychczasowego stylu życia? A do tego zmierzyć się z wyrzutami sumienia, własnymi słabościami, porażkami oraz społecznymi uprzedzeniami? Tak właśnie zacznie się najważniejsza i najbardziej skomplikowana podróż głównego bohatera nowej polskiej produkcji HBO. 


W głównej roli w "Proud" zobaczymy Ignacego Lissa, znanego z takich filmów jak "Światłoczuła" czy "Idź pod prąd". 

Reżyserem produkcji jest Karol Klementewicz, a autorką zdjęć Weronika Bilska. Scenariusz napisali Karol Klementewicz i Monika Pęcikiewicz. Producentem serialu jest Bogumił Lipski. Za scenografię odpowiada Marcelina Początek-Kunikowska, za kostiumy Zofia Komasa, a za charakteryzację Karolina Kordas. Montażem zajęli się Alan Zejer oraz Kamil Grzybowski. Reżyserką obsady jest Viola Borcuch. Za muzykę odpowiada Łukasz Targosz.  

Serial powstaje dla platformy HBO Max. Produkowany jest przez TVN WBD we współpracy z Magnolia Films. Producentem wykonawczym jest Andrzej Besztak z ramienia Magnolia Films.

Produkcja składa się z 8 odcinków. Będzie można ją zobaczyć w serwisie HBO Max jeszcze w tym roku. 

