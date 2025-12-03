Ikona horroru odświeży serię "Paranormal Activity". James Wan producentem nowej części

James Wan to ikona horroru, twórca takich serii jak "Piła", "Obecność" i "Naznaczony", a ponadto reżyser m.in. "Szybkich i wściekłych 7" czy "Aquamana". Teraz twórca zaaplikuje swój talent innej słynnej serii grozy. W przygotowaniu jest nowa odsłona cyklu "Paranormal Activity" i Wan będzie jednym z jej współtwórców.
James Wan będzie czuwał nad nowym "Paranormal Activity"
Getty Images © Dia Dipasupil
Po połączeniu firmy produkcyjnej Jamesa Wana Atomic Monster ze studiem Blumhouse Jasona Bluma, panowie przygotowują wspólny projekt, którym będzie nowa część serii "Paranormal Activity".
Film powstaje dla studia Paramount, które będzie go współfinansować, współprodukować i zajmie się dystrybucją. Projekt traktowany jest jako priorytet. Jestem wielkim admiratorem "Paranormal Activity" od czasu błyskotliwego pierwszego filmu. Podobała mi się jego upiorna niespieszność i subtelna zdolność sprawienia, by niewidzialne było przerażające. Nie mogę się doczekać, aż będę kontynuował to dziedzictwo i pomogę ukształtować kolejny etap rozwoju tej przerażającej serii found footage
, skomentował Wan
, który będzie producentem nowego filmu. Odświeżenie wraz z Jamesem serii, która była początkiem wszystkiego dla Blumhouse, to dokładnie coś, o czym marzyliśmy, kiedy połączyliśmy się z Atomic Monster. Będę aktywnie zaangażowany w rozwój tego nowego rozdziału
, dodał Jason Blum
.
Obecnie na serię "Paranormal Activity
" składa się siedem filmów. Pierwszy miał premierę w 2007 roku, a (na razie) ostatni, "Paranormal Activity: Bliscy krewni
", w 2021 roku.
"Paranormal Activity: Bliscy krewni" – zwiastun