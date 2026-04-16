Ikony sceny muzycznej powracają na wielki ekran Cinema City

Kwiecień w Cinema City to prawdziwy festiwal muzycznych ikon. Na wielki ekran powracają bowiem filmowe hity opowiadające o życiu i karierze legendarnych artystów – "Bohemian Rhapsody", "Rocketman", "Straight Outta Compton" oraz "I Wanna Dance with Somebody". To jedyna okazja, by ponownie przeżyć te produkcje w kinie i zanurzyć się w emocjonalnych historiach wypełnionych muzyką po brzegi, tuż przed premierą wyczekiwanego filmu o Michaelu Jacksonie.
Od 17 kwietnia Cinema City przywraca na ekrany kin najgłośniejsze filmy z ostatnich lat opowiadające o ikonach sceny muzycznej. To rozgrzewka przed premierą "Michaela
", który od 22 kwietnia (środa) będzie podbijał wielki ekran we wszystkich filmowych formatach: IMAX, 4DX i ScreenX. Zanim jednak poznamy historię Króla Popu, będzie można przypomnieć sobie wzloty i upadki innych wielkich artystów.
W piątek, 17 kwietnia widzowie będą mogli zanurzyć się w historii zespołu Queen i jego charyzmatycznego lidera Freddiego Mercurego na seansie "Bohemian Rhapsody
". Film nagrodzony czterema Oscarami, wypełniony po brzegi największymi hitami Queen, takimi jak "We Will Rock You" czy tytułowy utwór "Bohemian Rhapsody", do dziś pozostaje jedną z najbardziej elektryzujących produkcji biograficznych. W poniedziałek, 20 kwietnia na ekranach Cinema City zawita pełen emocji tytuł "Rocketman
", przedstawiający barwne życie Eltona Johna, w którego wcielił się niesamowity Taron Egerton. To wizualno-muzyczne widowisko, które pokazuje przemianę artysty z nieśmiałego pianisty w globalną ikonę popkultury. 21 kwietnia, kina przejmie surowa energia hip-hopu za sprawą filmu "Straight Outta Compton
". To opowieść o raperach z legendarnej grupy N.W.A, która bez kompromisów ukazała rzeczywistość ulic Los Angeles i na zawsze odmieniła oblicze muzyki oraz kultury. Na koniec, tj. 23 kwietnia będzie można zanurzyć się w emocjonalnej opowieści o jednej z najważniejszych wokalistek wszech czasów w filmie "Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody
".
To jednak nie koniec muzycznych akcentów w Cinema City, bo od 22 kwietnia do kin wchodzi wyczekiwany film "Michael
". Produkcja pokaże nie tylko spektakularną karierę Michaela Jacksona – od czasów The Jackson 5 po solowe sukcesy – ale także kulisy życia artysty, który na zawsze zdefiniował popkulturę i zapisał się w historii muzyki jako wizjoner i "Król Popu". Co ciekawe, w główną rolę wcielił się bratanek artysty – Jaafar Jackson
.
To wyjątkowy repertuar dla wszystkich miłośników muzyki – zarówno tych, którzy chcą przeżyć ponownie ulubione historie, jak i tych, którzy przegapili ich kinowe premiery lub po prostu chcą posłuchać ulubionych hitów na wielkim ekranie.
