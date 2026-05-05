Ile godzin spędzicie z Bondem? Wyciekł czas "007 First Light"

Wielkimi krokami zbliża się data premiery gry "007 First Light". Do sieci trafiają więc kolejne (nieoficjalne) informacje. Tym razem o czasie trwania gry.

Dużo Bonda

Informacjami na temat czasu trwania "007 First Light" podzielił się ze światem YouTuber JorRaptor. Otóż twierdzi on, że w przypadku przeciętnego gracza cała historia powinna zamknąć się w około 20 godzinach.

Jest to całkiem solidna dawka rozrywki. Dla porównania "Uncharted 4" to jakieś 15 godzin.

Jest jednak jedno duże "ale" w przypadku "007 First Light". Otóż nie uwzględnia on czas, jaki gracz może spędzić wykonując misje z wykorzystaniem Taktycznego Symulatora. Narzędzie to pozwala na wielokrotnie rozgrywanie tych samych misji przy zmienianiu ich parametrów i dodawanie nowych wyzwań.

Zwiastun gry "007 First Light"




