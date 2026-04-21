Ile zarabia reżyser po czterech Oscarach? Sean Baker drożeje

Oscar się opłaca. Cztery Oscary – tym bardziej. Właśnie dowiedział się o tym Sean Baker, któremu udało się przekuć sukces "Anory" w sowitą gażę za wyreżyserowanie nowego filmu. Ile zarobi Baker za swój nowy projekt, "Ti Amo!"?
Sean Baker jeszcze tyle nie zarabiał
, reżyser takich filmów jak "Anora"
, "The Florida Project"
i "Red Rocket"
, opisuje swój nowy projekt, "Ti Amo!"
, jako "hołd dla włoskich seks-komedii z lat 60. i 70.".
Studio Warner Bros. ogłosiło podczas CinemaConu w Las Vegas, że wygrało licytację, której przedmiotem był film. Baker
proponował swój projekt m.in. studiom Neon, A24 i Disney Searchlight Pictures. Ostatecznie produkcja wejdzie do kin pod szyldem Clockwork, nowego działu Warnera poświęconemu głównie filmom niezależnym. Jak donosi "Variety", wytwórnia zapłaciła za prawa do dystrybucji tego tytułu 22 miliony dolarów.
W tej kwocie zawiera się m.in. budżet filmu, który ma wynieść nieco ponad 10 milionów. Finałowy szacunek będzie znany dopiero, kiedy Baker
skończy pisać scenariusz. Resztą podzieli się studio FilmNation, które finansuje realizację filmu, producenci oraz sam reżyser. Baker dotychczas kojarzony był z niezależnym, partyzanckim podejściem do kina.
"Mandarynkę
" nakręcił iPhone'em, a sam pracuje jako scenarzysta, reżyser i montażysta swoich filmów. Wynagrodzenie rzędu kilku milionów dolarów to dla niego nowość. "Ti Amo!" będzie też pierwszym filmem reżysera, który ma jednego dystrybutora sprawującego pieczę nad rozpowszechnianiem na całym świecie (z wyjątkiem Francji). Kolejnym dowodem na to, jak wzrosła pozycja Bakera po Oscarach, jest to, że studio nie ma wpływu na obsadę filmu.
Reżyser nie ma obowiązku zatrudnienia w filmie rozpoznawalnej gwiazdy. Innymi słowy: może nakręcić autorski film na własnych warunkach. Dziś większość twórców musiałaby nakręcić "na zlecenie" duży hollywoodzki blockbuster albo jakiś projekt dla Netfliksa, żeby otrzymać porównywalną gażę.
Zdjęcia ruszają we wrześniu.
Kobieta ma szansę przeżyć historię rodem z bajki, kiedy pod wpływem impulsu wychodzi za mąż za syna potężnego rosyjskiego oligarchy. Kiedy wiadomość o ślubie dociera do Rosji, jej bajka zostaje zagrożona. Teściowie zamierzają przyjechać do Nowego Jorku i wymusić unieważnienie małżeństwa...