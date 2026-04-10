Ile zarobi "Diabeł ubiera się u Prady 2"?

Tradycyjnie początek maja uważa się w Ameryce za start kinowego lata. Zazwyczaj na tę okazję Hollywood szykuje spektakularne widowiska, często z superbohaterami w rolach głównych. Tak było chociażby rok temu, kiedy to lato w amerykańskich kinach otworzył film "Thunderbolts*". W tym roku będzie inaczej. Największą premierą na początek lata będzie "Diabeł ubiera się u Prady 2". Czy to dobra strategia? Pierwsze prognozy dotyczące box office'u sugerują, że tak.

W sieci pojawiły się właśnie pierwsze prognozy dotyczące otwarcia filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2" w amerykańskich kinach. Jak donosi portal Deadline, obraz cieszy się dużym zainteresowaniem w przedsprzedaży. Bilety kupują oczywiście przede wszystkim kobiety. Jednak portal odnotowuje duże zainteresowanie filmem również wśród mężczyzn.


W efekcie aktualne szacunki mówią o otwarciu na poziomie nie mniejszym niż 66 milionów dolarów! Jeśli prognozy ty potwierdzą się, będzie to trzecie najlepsze otwarcie w tym roku za "Super Mario Galaxy Film" (131,7 mln dolarów na otwarcie) i "Projekt Hail Mary" (80,5 mln dolarów).

Będzie to też solidny start tegorocznego lata, porównywalny do wyniku "Thunderbolts*" przed rokiem (74,3 mln dolarów). Jest to wynik dużo lepszy od otwarcia "Kaskadera" (27,7 mln dolarów), który pokazano na początek kinowego lata w 2024 roku.

Prognozowane otwarcie jest też dużo większe od otwarcia pierwszego filmu. "Diabeł ubiera się u Prady" w 2006 roku zarobił w pierwszy weekend 27,5 mln dolarów. Miał jednak "długie nogi" i w sumie zarobił w USA 124,7 mln dolarów.

