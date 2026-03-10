Newsy Filmy "Super Mario Galaxy Film". Nowy zwiastun i obsada! Donald Glover jako Yoshi
"Super Mario Galaxy Film". Nowy zwiastun i obsada! Donald Glover jako Yoshi

&quot;Super Mario Galaxy Film&quot;. Nowy zwiastun i obsada! Donald Glover jako Yoshi
Już za kilka tygodni świat ogarnia mania na punkcie animacji "Super Mario Galaxy Film". Illumination i Nintendo tylko podgrzali atmosferę ujawniają nowych członków obsady oraz przedstawiając finalny zwiastun.


"Super Mario Galaxy Film" nadchodzi. Głos Yoshiego ujawniony

Nowa animacja Illumination rozpocznie podbój kin w kwietniu. Już wcześniej wiedzieliśmy, że w obsadzie są: Chris Pratt jako Mario, Anya Taylor-Joy jako Księżniczka Peach, Charlie Day jako Luigi, Jack Black jako Bowser, Keegan-Michael Key jako Toad, Kevin Michael Richardson jako Kamek, Benny Safdie jako Bowser Jr. oraz Brie Larson jako Rosalina. Teraz możemy do tego grona dopisać Donalda Glovera jako Yoshiego. Swoich głosów użyczyli także: Issa Rae (Honey Queen) i Luis Guzmán (Wart).

Za kamerą stanęli ponownie Aaron Horvath i Michael Jelenic

Po pokonaniu Bowsera i uratowaniu Brooklynu Mario staje przed nowym zagrożeniem: złowrogim sojuszem Wario i Bowsera Jr. Teraz, wraz z przyjaciółmi i Yoshim u boku, musi powstrzymać ich plany podboju świata. 

Finalny zwiastun animacji "Super Mario Galaxy Film"




