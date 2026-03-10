"Super Mario Galaxy Film". Nowy zwiastun i obsada! Donald Glover jako Yoshi

Już za kilka tygodni świat ogarnia mania na punkcie animacji "Super Mario Galaxy Film". Illumination i Nintendo tylko podgrzali atmosferę ujawniają nowych członków obsady oraz przedstawiając finalny zwiastun.
TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
"Super Mario Galaxy Film" nadchodzi. Głos Yoshiego ujawniony
Nowa animacja Illumination rozpocznie podbój kin w kwietniu. Już wcześniej wiedzieliśmy, że w obsadzie są: Chris Pratt
jako Mario
, Anya Taylor-Joy
jako Księżniczka Peach, Charlie Day
jako Luigi
, Jack Black
jako Bowser, Keegan-Michael Key
jako Toad, Kevin Michael Richardson
jako Kamek, Benny Safdie
jako Bowser Jr. oraz Brie Larson
jako Rosalina. Teraz możemy do tego grona dopisać Donalda Glovera
jako Yoshiego. Swoich głosów użyczyli także: Issa Rae
(Honey Queen) i Luis Guzmán
(Wart).
Za kamerą stanęli ponownie Aaron Horvath
i Michael Jelenic
.
Po pokonaniu Bowsera i uratowaniu Brooklynu Mario staje przed nowym zagrożeniem: złowrogim sojuszem Wario i Bowsera Jr. Teraz, wraz z przyjaciółmi i Yoshim u boku, musi powstrzymać ich plany podboju świata.
Finalny zwiastun animacji "Super Mario Galaxy Film"