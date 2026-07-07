Inde Navarrette jest otwarta na rolę w Marvelu. Spotkała się z reżyserem "X-Menów"

"Obsesja" okazała się wielkim sukcesem finansowym (400 mln dolarów przy niecałym milionie dolarów budżetu) i zyskała uznanie krytyków. Największą gwiazdą horroru Curry'ego Barkera bez wątpienia została jednak Inde Navarrette, która zachwyciła widzów rolą Nikki. Aktorka już teraz prowadzi rozmowy z uznanymi twórcami i nie ukrywa, że jest otwarta na wejście do większych franczyz.
Z kim chciałaby pracować Inde Navarrette?
W rozmowie z magazynem Nylon Navarrette
potwierdziła, że byłaby zainteresowana rolą w produkcji Marvel Studios. Według doniesień aktorka miała już spotkać się z Jakiem Schreierem
, reżyserem odpowiedzialnym za nadchodzący reboot o grupie X-Men, który będzie częścią MCU.
To nie jedyne głośne nazwisko, z którym miała rozmawiać aktorka. Navarrette
podobno spotkała się również z Michaelem Mannem
, który przygotowuje "Gorączkę 2
" - kontynuację kultowego thrillera kryminalnego z 1995 roku. Wśród reżyserów, z którymi chciałaby współpracować, aktorka wymieniła też Ryana Cooglera
("Grzesznicy
") oraz Gretę Gerwig
("Barbie
").
Na razie jej kolejnym projektem będzie jednak thriller "Invertigo" w reżyserii Matthiasa Hoene
. Film opowiada o grupie nastolatków, którzy próbują dostać się przed oficjalnym otwarciem na kolejkę górską. Awaria systemu sprawia jednak, że zostają uwięzieni setki metrów nad ziemią, a walka o przetrwanie zmusza ich do zmierzenia się z własnymi traumami i konfliktami.
"Obsesja" dostanie sequel?
Aktorka odniosła się również do potencjalnej kontynuacji "Obsesji
". Barker
zdradzał wcześniej, że ma pomysł na drugi film, ale Navarrette
przyznała, że choć wróciłaby na drugą część, podoba jej się również możliwość pozostawienia historii jako zamkniętej całości. Dodała jednak, że interesowałaby ją antologia, w której kolejne części opowiadałyby zupełnie nowe historie.
Jednocześnie aktorka nie ukrywa, że chce wykorzystać moment po sukcesie filmu i udowodnić, że nie był to jednorazowy fenomen. Nie obchodzi mnie, ile nie śpię, bo nie wiem, czy dostanę taką okazję ponownie.
"Obsesja" - zwiastun