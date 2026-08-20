Inde Navarrette odrzuciła rolę w "Gorączce 2", żeby zagrać w "X-Men"? Aktorka przebiera w ofertach

Kariera Inde Navarrette po jej występie w "Obsesji" nabrała niesamowitego tempa, a od niedawna wiemy, że 25-latka zagra w nowym filmie o "X-Men" od Marvel Studios. Według najnowszych doniesień miała zdecydować się na ten projekt kosztem innych dużych produkcji.
Inde Navarrette postawiła na "X-Men"
Navarrette Getty Images © Matt Winkelmeyer
była wcześniej znana między innymi z serialu "Superman & Lois
", ale dopiero dzięki "Obsesji
" zwróciła na siebie uwagę szerszej publiczności. Jej występ spotkał się z dużym zainteresowaniem, a aktorka zaczęła być wymieniana wśród młodych hollywoodzkich talentów, którym wróży się dużą karierę. Pojawiły się nawet głosy dotyczące możliwej nominacji do Oscara
za jej pracę w tym filmie.
W zeszłym tygodniu Marvel Studios oficjalnie ogłosiło, że Navarrette
dołączyła do obsady nowej odsłony "X-Men
". Aktorka zagra Rogue
, jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci związanych z mutantami. Za kamerą stanie Jake Schreier
, reżyser "Thunderbolts*
", a premiera planowana jest na maj 2028 roku.
Według informacji Page Six decyzja o przyjęciu roli w Marvelu miała oznaczać dla Navarrette
rezygnację z innych propozycji. Aktorka była rozważana do roli w "Heat 2" Michaela Manna u boku m.in. Leonarda DiCaprio, a ponadto otrzymała ofertę udziału w horrorze wyreżyserowanym przez Matthiasa Hoene.
W tym drugim przypadku miała otrzymać co najmniej 2,5 mln dolarów. Navarrette
miała jednak postawić na "X-Men
". Według źródła cytowanego przez Page Six młoda aktorka znajduje się obecnie na listach wielu hollywoodzkich producentów, a po sukcesie "Obsesji
" otrzymuje kolejne atrakcyjne propozycje. Sama aktorka wcześniej podkreślała, że zależy jej na udowodnieniu, iż sukces "Obsesji
" nie był jednorazowym wydarzeniem. W sprawie udziału Navarrette w "Heat 2" pojawiają się jednak sprzeczne informacje
. Page Six podało, że aktorka całkowicie odrzuciła rolę w filmie Manna
. Inaczej przedstawia sprawę Nexus Point News, według którego drzwi do projektu wcale nie muszą być całkowicie zamknięte. Jak twierdzi portal, jego źródła informują, że Navarrette
nadal jest brana pod uwagę do jednej z ról w "Heat 2
". Na razie nie wiadomo więc na 100%, czy jej przygoda z tym filmem rzeczywiście dobiegła końca, nawet jeśli nie zagra roli, którą jej pierwotnie oferowano.
"Obsesja" - zwiastun