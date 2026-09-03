Inde Navarrette z Oscarem za rolę w horrorze "Obsesja"? Rusza walka o statuetkę

Hollywood powoli rozpoczyna rywalizację o Oscary. Variety już wie, że studio Focus Features zamierza wydać duże pieniądze na oscarową kampanię jednego z największych tegorocznych hitów, horroru "Obsesja".
Tani film, który podbił box office "Obsesja"
została zrobiona za niespełna milion dolarów. Focus Features nie było producentem filmu, kupiło prawa do niego (za 15 milionów dolarów) podczas ubiegłorocznego festiwalu w Toronto. Inwestycja opłaciła się. Obraz tylko w amerykańskich kinach zarobił 263 miliony dolarów
(aktualnie siódma najlepiej zarabiająca premiera roku w amerykańskim box office).
Teraz Focus Features szykuje budżet do intensywnej kampanii oscarowej. Studio będzie walczyć m.in. o nominację (i później statuetkę) dla odtwórczyni głównej roli żeńskiej. Inde Navarrette
podbiła serca widzów i jest aktorką, o której w tym roku jest zdecydowanie najgłośniej. Studio liczy, że jej sława dotarła także do członków Akademii, którzy dzięki temu będą na nią głosować w czasie procesu wyłaniania nominacji.
Ale apetyt Focus Features jest dużo większy. Studio w sumie zgłosi "Obsesję" do rywalizacji oscarowej w aż 16 kategoriach.
Na wsparcie może liczyć twórca filmu, Curry Barker
, którego studio zgłosi do walki o statuetki w trzech kategoriach: reżyseria, scenariusz i montaż. Partnerujący Navarrette Michael Johnston
będzie zgłoszony do Oscara
w kategorii aktor pierwszoplanowy. Oczywiście "Obsesja" walczyć też będzie o tytuł najlepszego filmu.
Focus Features zgłosi również film do rywalizacji o Złote Globy
. Jednak na razie studio nie potwierdziło, czy "Obsesja
" zostanie zgłoszona w kategoriach dramatycznych, czy może jednak komediowych.
Oczywiście "Obsesja
" nie jest jedynym filmem Focus Features, który wytwórnia będzie wspierać w czasie sezonu oscarowego. Wydaje się pewne, że własne kampanie oscarowe dostaną: dramat "Elsinore"
, nowa ekranizacja "Rozważnej i romantycznej"
oraz horror Roberta Eggersa "Werwulf"
.
"Obsesja" w programie "Movie się"