Inde Navarrette zaprzecza doniesieniom o "Gorączce 2". Nie proponowano jej roli

Kilka miesięcy temu po sieci krążyły plotki, według których Inde Navarrette odrzuciła rolę w "Gorączce 2", by dołączyć do Marvela i zagrać w "X-Men". Teraz aktorka odniosła się do tych doniesień i wyjaśniła, że choć brała udział w przesłuchaniach do kontynuacji kryminału Michaela Manna, nigdy nie otrzymała propozycji zagrania w filmie.
Navarrette dementuje plotki
Navarrette Getty Images © Gareth Cattermole
stwierdziła w podcaście "The Kyle Buchanan Show
": Cieszę się, że o to pytasz, bo mogę to wyjaśnić. Nie, nie zaproponowano mi roli w "Gorączce 2".
Gwiazda "Obsesji
" zdradziła, że począwszy od kwietnia, przez dwa miesiące wysyłała producentom kolejne nagrania z próbkami roli. Przygotowywała różne wersje scen, próbując ustalić, czego oczekują twórcy. Nie wiedziała nawet, czy obsada filmu została już skompletowana, ale w pewnym momencie rozmowy na temat jej udziału po prostu przestały się toczyć.
Aktorka podkreśliła, że zależało jej na samym doświadczeniu pracy przy tak imponującym projekcie i że nawet niewielka rola w filmie z taką obsadą byłaby dla niej okazją do nauki. Zdecydowanie nie odmówiłam. To jedna z tych sytuacji, w których możesz usłyszeć odmowę, bez względu na to, jak dużą gwiazdą się staniesz.
Plotki pojawiły się po doniesieniach, że Navarrette
spotkała się zarówno z Mannem
, jak i Jakiem Schreierem
, reżyserem nowego filmu o X-Men. Kiedy w sierpniu Marvel ogłosił obsadę produkcji, potwierdzono, że aktorka wcieli się w Rogue
. W filmie wystąpią również Sadie Sink
jako Jean Grey, Kit Connor
jako Cyclops
, Christopher Abbott
jako profesor X
, Samara Weaving
jako Emma Frost
, Maya Boyd
jako Storm
oraz Adam Driver
jako złoczyńca Mister Sinister.
"X-Men
" w reżyserii Schreiera
ma trafić do kin 5 maja 2028 roku.
"Obsesja" – zwiastun