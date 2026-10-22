Newsy Filmy Inde Navarrette zaprzecza doniesieniom o "Gorączce 2". Nie proponowano jej roli
Filmy

Inde Navarrette zaprzecza doniesieniom o "Gorączce 2". Nie proponowano jej roli

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Inde+Navarrette+zaprzecza+doniesieniom+o+%22Gor%C4%85czce+2%22.+Nie+proponowano+jej+roli-169244
Inde Navarrette zaprzecza doniesieniom o &quot;Gorączce 2&quot;. Nie proponowano jej roli
źródło: Getty Images
autor: Chad Salvador
Kilka miesięcy temu po sieci krążyły plotki, według których Inde Navarrette odrzuciła rolę w "Gorączce 2", by dołączyć do Marvela i zagrać w "X-Men". Teraz aktorka odniosła się do tych doniesień i wyjaśniła, że choć brała udział w przesłuchaniach do kontynuacji kryminału Michaela Manna, nigdy nie otrzymała propozycji zagrania w filmie.

Navarrette dementuje plotki



inde-navarrette-1.jpg Getty Images © Gareth Cattermole


Navarrette stwierdziła w podcaście "The Kyle Buchanan Show": Cieszę się, że o to pytasz, bo mogę to wyjaśnić. Nie, nie zaproponowano mi roli w "Gorączce 2".

Gwiazda "Obsesji" zdradziła, że począwszy od kwietnia, przez dwa miesiące wysyłała producentom kolejne nagrania z próbkami roli. Przygotowywała różne wersje scen, próbując ustalić, czego oczekują twórcy. Nie wiedziała nawet, czy obsada filmu została już skompletowana, ale w pewnym momencie rozmowy na temat jej udziału po prostu przestały się toczyć.

Aktorka podkreśliła, że zależało jej na samym doświadczeniu pracy przy tak imponującym projekcie i że nawet niewielka rola w filmie z taką obsadą byłaby dla niej okazją do nauki. Zdecydowanie nie odmówiłam. To jedna z tych sytuacji, w których możesz usłyszeć odmowę, bez względu na to, jak dużą gwiazdą się staniesz.

Plotki pojawiły się po doniesieniach, że Navarrette spotkała się zarówno z Mannem, jak i Jakiem Schreierem, reżyserem nowego filmu o X-Men. Kiedy w sierpniu Marvel ogłosił obsadę produkcji, potwierdzono, że aktorka wcieli się w Rogue. W filmie wystąpią również Sadie Sink jako Jean Grey, Kit Connor jako Cyclops, Christopher Abbott jako profesor X, Samara Weaving jako Emma Frost, Maya Boyd jako Storm oraz Adam Driver jako złoczyńca Mister Sinister. 

"X-Men" w reżyserii Schreiera ma trafić do kin 5 maja 2028 roku.

"Obsesja" – zwiastun



Powiązane artykuły Inde Navarrette

Zobacz wszystkie artykuły

Heat 2  (2027)

 Heat 2

Gorączka  (1995)

 Gorączka

Najnowsze Newsy

Filmy Wideo

"Ali G: Kto ja jezdem?": nowy zwiastun mówi jasno – BOJKOT!

Gry

SZOK! Koniec BioWare. Kolejny "Mass Effect" skasowany

25 komentarzy
Filmy

Nowy James Bond prawie wybrany! Zostało trzech kandydatów

57 komentarzy
VOD Seriale Wideo

Wszystkie drogi prowadzą do tego! Zwiastun 3. sezonu "Pierścieni Władzy"

33 komentarze
VOD Seriale

Kultowy serial muzyczny powraca

14 komentarzy

"SOR": Recenzujemy serial Prime Video i TVP2

Festiwale i nagrody Filmy

ToruńCAMERIMAGE 2026: Konkurs Dokumentów

1 komentarz