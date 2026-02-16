Independent Spirit Awards 2026: "Sny o pociągach" i "Dojrzewanie" wielkimi wygranymi. Rose Byrne o krok bliżej Oscara?

W niedzielę, zupełnie bez echa, przeszła gala wręczenia nagród Independent Spirit Awards 2026. Niegdyś wyróżnienia te wręczano na dzień przed Oscarami. Teraz się od nich dystansuje. Gala była do obejrzenia na YouTube'ie i w mediach społecznościowych. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ Niezależne Oscary śnią o pociągach
Wielkim wygranym filmowej części gali
Independent Spirit Awards 2026
okazał się film
" Sny o pociągach"
. Jako jedyny zdobył
trzy nagrody, w tym tę najważniejszą
.
Niewiele gorzej wypadły
" Sorry, Baby"
i
" Kameleon"
. Oba filmy zdobyły
po dwie statuetki
.
Twórcy "Snów o pociągach" odbierają nagrodę dla najlepszego filmu
VIDEO
"
Sny o pociągach
" nie były faworytem gali. Najwięcej nominacji zdobył
" Dzień Petera Hujara" Iry Sachsa
. Film ten okazał się
największym przegranym wieczoru,
gdyż pomimo pięciu nominacji nie zdobył ani jednej nagrody.
Drugim przegranym Independent Spirit Awards 2026 był film
" Te dni"
. Twórcy liczyli na cztery statuetki. Nie dostali żadnej.
W kategoriach serialowych liczył się praktycznie tylko jeden tytuł. To
" Dojrzewanie"
, które zdobyło cztery wyróżnienia.
Ego Nwodim i monolog otwarcia Independent Spirit Awards 2026
VIDEO Independent Spirit Awards 2026: Lista nagrodzonych NAJLEPSZY FILM
"
Sny o pociągach
"
NAJLEPSZY PIERWSZY FILM
(reżysera bądź producenta)
"
Kameleon
"
NAGRODA IM. JOHNA CASSAVETESA
(przyznawana za film o budżecie poniżej miliona dolarów)
"
Esta Isla
"
NAJLEPSZA REŻYSERIA Clint Bentley
- "
Sny o pociągach
"
NAJLEPSZY SCENARIUSZ Eva Victor
- "
Sorry, Baby
"
NAJLEPSZY PIERWSZY SCENARIUSZ Alex Russell
- "
Kameleon
"
NAJLEPSZA ROLA GŁÓWNA Rose Byrne
- "
Kopnęłabym cię, gdybym mogła
"
NAJLEPSZA ROLA DRUGOPLANOWA Naomi Ackie
- "
Sorry, Baby
"
NAJLEPSZA PRZEŁOMOWA ROLA Kayo Martin
- "
Zaraza
"
NAJLEPSZE ZDJĘCIA
"
Sny o pociągach
"
NAJLEPSZY MONTAŻ
"
Testament Ann Lee
"
NAGRODA IM. ROBERTA ALTMANA
(przyznawana wspólnie reżyserowi, obsadzie i osobom odpowiedzialnym za casting)
"
Wielki marsz
"
NAJLEPSZY DOKUMENT
"
Idealna sąsiadka
"
NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY
"
Tajny agent
"
NAGRODA DLA WSCHODZĄCYCH PRODUCENTÓW Tony Yang NAGRODA "SOMEONE TO WATCH" Tattijani Ribeiro
reżyserka filmu "
Valentina
"
NAGRODA "TRUEST THAN FICTION" Rajee Samarasinghe
- "
Your Touch Makes Others Invisible
"
NAJLEPSZY NOWY SERIAL FABULARNY
"
Dojrzewanie
"
NAJLEPSZY NOWY SERIAL DOKUMENTALNY
"
Pee-wee we własnej osobie
"
NAJLEPSZA ROLA GŁÓWNA W NOWYM SERIALU FABULARNYM Stephen Graham
- "
Dojrzewanie
"
NAJLEPSZA ROLA DRUGOPLANOWA W NOWYM SERIALU FABULARNYM Erin Doherty
- "
Dojrzewanie
"
NAJLEPSZY PRZEŁOM AKTORSKI W NOWYM SERIALU FABULARNYM Owen Cooper
- "
Dojrzewanie
"
NAJLEPSZA OBSADA W NOWYM SERIALU FABULARNYM
"
Wódz wojownik
"