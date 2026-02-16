Newsy Filmy Festiwale i nagrody Independent Spirit Awards 2026: "Sny o pociągach" i "Dojrzewanie" wielkimi wygranymi. Rose Byrne o krok bliżej Oscara?
Independent Spirit Awards 2026: "Sny o pociągach" i "Dojrzewanie" wielkimi wygranymi. Rose Byrne o krok bliżej Oscara?

W niedzielę, zupełnie bez echa, przeszła gala wręczenia nagród Independent Spirit Awards 2026. Niegdyś wyróżnienia te wręczano na dzień przed Oscarami. Teraz się od nich dystansuje. Gala była do obejrzenia na YouTube'ie i w mediach społecznościowych.


Niezależne Oscary śnią o pociągach



Wielkim wygranym filmowej części gali Independent Spirit Awards 2026 okazał się film "Sny o pociągach". Jako jedyny zdobył trzy nagrody, w tym tę najważniejszą.

Niewiele gorzej wypadły "Sorry, Baby" i "Kameleon". Oba filmy zdobyły po dwie statuetki.

Twórcy "Snów o pociągach" odbierają nagrodę dla najlepszego filmu





"Sny o pociągach" nie były faworytem gali. Najwięcej nominacji zdobył "Dzień Petera Hujara" Iry Sachsa. Film ten okazał się największym przegranym wieczoru, gdyż pomimo pięciu nominacji nie zdobył ani jednej nagrody.

Drugim przegranym Independent Spirit Awards 2026 był film "Te dni". Twórcy liczyli na cztery statuetki. Nie dostali żadnej.

W kategoriach serialowych liczył się praktycznie tylko jeden tytuł. To "Dojrzewanie", które zdobyło cztery wyróżnienia.

Ego Nwodim i monolog otwarcia Independent Spirit Awards 2026





Independent Spirit Awards 2026: Lista nagrodzonych



NAJLEPSZY FILM
"Sny o pociągach"

NAJLEPSZY PIERWSZY FILM (reżysera bądź producenta)
"Kameleon"

NAGRODA IM. JOHNA CASSAVETESA (przyznawana za film o budżecie poniżej miliona dolarów)
"Esta Isla"

NAJLEPSZA REŻYSERIA
Clint Bentley - "Sny o pociągach"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ
Eva Victor - "Sorry, Baby"

NAJLEPSZY PIERWSZY SCENARIUSZ
Alex Russell - "Kameleon"

NAJLEPSZA ROLA GŁÓWNA
Rose Byrne - "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
 
NAJLEPSZA ROLA DRUGOPLANOWA
Naomi Ackie - "Sorry, Baby"
 
NAJLEPSZA PRZEŁOMOWA ROLA
Kayo Martin - "Zaraza"

NAJLEPSZE ZDJĘCIA
"Sny o pociągach"

NAJLEPSZY MONTAŻ
"Testament Ann Lee"

NAGRODA IM. ROBERTA ALTMANA (przyznawana wspólnie reżyserowi, obsadzie i osobom odpowiedzialnym za casting)
"Wielki marsz"

NAJLEPSZY DOKUMENT
"Idealna sąsiadka"

NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY
"Tajny agent"

NAGRODA DLA WSCHODZĄCYCH PRODUCENTÓW
Tony Yang

NAGRODA "SOMEONE TO WATCH"
Tattijani Ribeiro reżyserka filmu "Valentina"

NAGRODA "TRUEST THAN FICTION"
Rajee Samarasinghe - "Your Touch Makes Others Invisible"

NAJLEPSZY NOWY SERIAL FABULARNY
"Dojrzewanie"

NAJLEPSZY NOWY SERIAL DOKUMENTALNY
"Pee-wee we własnej osobie"

NAJLEPSZA ROLA GŁÓWNA W NOWYM SERIALU FABULARNYM
Stephen Graham - "Dojrzewanie"

NAJLEPSZA ROLA DRUGOPLANOWA W NOWYM SERIALU FABULARNYM
Erin Doherty - "Dojrzewanie"

NAJLEPSZY PRZEŁOM AKTORSKI W NOWYM SERIALU FABULARNYM
Owen Cooper - "Dojrzewanie"

NAJLEPSZA OBSADA W NOWYM SERIALU FABULARNYM
"Wódz wojownik"

