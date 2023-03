Indyjski Spider-Man także w animowanym multiwersum

Pavitr Prabhakar – kim jest indyjski Spider-Man?

Karan Soni w filmie "Deadpool"



"Spider-Man: Poprzez multiwersum" – co wiemy o filmie?

Premiera najnowszego filmu z uniwersum animowanego Człowieka-Pająka odbędzie się już za trzy miesiące. Tymczasem ujawniają się kolejne nazwiska zaangażowane w projekt.Na kartach komiksów bohater pojawił się w 2005 roku. Jako nastolatek mieszkający na wsi ze swoją ciocią Mayą i wujkiem Bhimem przenosi się do Bombaju, aby dzięki stypendium uczyć się w prywatnej szkole. To właśnie w mieście otrzymuje swoje supermoce, które pomagają mu w walce z przestępczością. Jego głównym przeciwnikiem jest gangster Nalin Oberoi. Karan Soni , który użyczy głosu temu Spider-Manowi , występował wcześniej m.in. w filmach. Jako aktor dubbingowy pojawił się także w animacjachoraz. Szeroka widownia zna go jako taksówkarza Dopindera, przyjaciela głównego bohatera z obu odsłon przygód Deadpoola W nowym filmie Miles Morales Shameik Moore ) opuści Brooklyn i wyruszy w podróż po multiwersum. Połączy siły z Gwen Stacy Hailee Steinfeld ) i Miguelem O’Harą ( Oscar Isaac ) alias Spider-Manem 2099, aby zmierzyć się z najpotężniejszym złoczyńcą, jakiego kiedykolwiek spotkał. The Spot, bo o nim mowa, potrafi przenosić się pomiędzy różnymi wymiarami multiwersum.Autorami scenariuszasą Phil Lord Chris Miller oraz Dave Callaham . Stanowiska reżyserów piastują Joaquim Dos Santos Film trafi do kin 2 czerwca. Rok później na ekranach zadebiutuje jego kontynuacja