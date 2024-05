Baty i więzienie. Bo jego film jest w konkursie w Cannes

Mohammad Rasoulof - drakońska kara dla irańskiego reżysera

Tak Mohammad Rasoulof odbierał Złotego Niedźwiedzia w 2020 roku



to stadium opresji i paranoi na przykładzie losów jednej rodziny. Głównym bohaterem jest sędzia śledczy, który w czasie narastających niepokojów w Teheranie odkrywa, że jego broń zniknęła. Podejrzewając swoją żonę i córki, wprowadza drakońskie represje.. Ten, choć osobiście nie może pojawić się na festiwalu, mimo to nie zamierzał się podporządkować. W efekcie w środę wydano na niego drakoński wyrok:Oficjalnym powodem tego wyroku jest za podpisywanie apeli, kręcenie filmów fabularnych i dokumentalnych. Działalność ta jest zdaniem sądu nosi znamiona przestępstwa wobec bezpieczeństwa państwa. Mohammad Rasoulof od lat pozostaje w konflikcie z irańskimi fundamentalistami. W 2022 roku został już skazany na więzienie za podpisanie apelu do sił porządkowych Iranu, by nie stosowały przemocy w stosunku do protestujących. W 2023 roku został zwolniony ze względu na zły stan zdrowia i osadzony w areszcie domowym. Rasoulof jednak mimo nieustających problemów nie zaprzestał kręcenia filmów. Jego ostatnie dzieło -- w 2020 roku zdobyło Złotego Niedźwiedzia.