Z serialu "The Last of Us" do ekranizacji "The House of the Dead"

W listopadzie 2024 roku informowaliśmy Was, że Paul W.S. Anderson (seria "Resident Evil", "Mortal Kombat") przeniesie na ekran grę wideo "The House of the Dead". Od tamtej pory wokół projektu panowała cisza. Dziś dowiedzieliśmy się, że główną rolę w filmie zagra znana m.in. z "Supermana", "Obcego: Romulusa" i "The Last of Us" Isabela Merced. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
"The House of the Dead": szczegóły ekranizacji
Przypomnijmy: seria "The House of the Dead
" swego czasu była niemałą rewolucją w podejściu do opowiadania o zombie. Debiutująca w 1996 roku gra to FPS-owy horror akcji, w której zombiaki, zamiast ociężałych, powolnych straszaków, są dla gracza dynamicznym, biegającym zagrożeniem. To podejście zainspirowało swego czasu Zacka Snydera
i Jamesa Gunna
, którzy wzbogacili nieumarłych tą umiejętnością w swoim "Świcie żywych trupów
". Uwielbiam gry wideo od lat 90. W tamtych czasach byłem maniakiem siedzącym cały czas w salonach gier i tam właśnie natknąłem się na "Mortal Kombat". Grałem też wtedy dużo w "The House of the Dead". Uwielbiałem ten tytuł. Zamierzam oprzeć swój film na trzeciej części "The House of the Dead" i jeśli znasz mitologię tego świata, to wiesz, że ta część jest w całości o konflikcie rodzinnym rozgrywającym się pośród strachu i zagrożenia. Mam na myśli kobietę, Lisę Rogan, która próbuje uratować swojego ojca. Ale też Daniela Curiena, który jest synem człowieka, który spowodował wybuch epidemii mutantów i który musi poradzić sobie jakoś z grzechem swojego ojca
- powiedział Paul W.S. Anderson
portalowi Deadline.
Pamiętajmy, że nie jest to pierwsza próba ekranizacji serii "The House of the Dead
". W 2003 roku na ekrany kin trafił "Dom śmierci
" w reżyserii Uwe Bolla
, a dwa lata później ukazał się sequel, "Dom śmierci II
", wyreżyserowany przez Michaela Hursta
.
Zwiastun gry "The House of the Dead: Overkill"