Newsy Filmy Z serialu "The Last of Us" do ekranizacji "The House of the Dead"
Filmy

Z serialu "The Last of Us" do ekranizacji "The House of the Dead"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Isabela+Merced+gwiazd%C4%85+ekranizacji+gry+%22The+House+of+the+Dead%22-165078
Z serialu &quot;The Last of Us&quot; do ekranizacji &quot;The House of the Dead&quot;
W listopadzie 2024 roku informowaliśmy Was, że Paul W.S. Anderson (seria "Resident Evil", "Mortal Kombat") przeniesie na ekran grę wideo "The House of the Dead". Od tamtej pory wokół projektu panowała cisza. Dziś dowiedzieliśmy się, że główną rolę w filmie zagra znana m.in. z "Supermana", "Obcego: Romulusa" i "The Last of Us" Isabela Merced.  

TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ


"The House of the Dead": szczegóły ekranizacji



Przypomnijmy: seria "The House of the Dead" swego czasu była niemałą rewolucją w podejściu do opowiadania o zombie. Debiutująca w 1996 roku gra to FPS-owy horror akcji, w której zombiaki, zamiast ociężałych, powolnych straszaków, są dla gracza dynamicznym, biegającym zagrożeniem. To podejście zainspirowało swego czasu Zacka Snydera i Jamesa Gunna, którzy wzbogacili nieumarłych tą umiejętnością w swoim "Świcie żywych trupów".


Uwielbiam gry wideo od lat 90. W tamtych czasach byłem maniakiem siedzącym cały czas w salonach gier i tam właśnie natknąłem się na "Mortal Kombat". Grałem też wtedy dużo w "The House of the Dead". Uwielbiałem ten tytuł. Zamierzam oprzeć swój film na trzeciej części "The House of the Dead" i jeśli znasz mitologię tego świata, to wiesz, że ta część jest w całości o konflikcie rodzinnym rozgrywającym się pośród strachu i zagrożenia. Mam na myśli kobietę, Lisę Rogan, która próbuje uratować swojego ojca. Ale też Daniela Curiena, który jest synem człowieka, który spowodował wybuch epidemii mutantów i który musi poradzić sobie jakoś z grzechem swojego ojca - powiedział Paul W.S. Anderson portalowi Deadline. 

Pamiętajmy, że nie jest to pierwsza próba ekranizacji serii "The House of the Dead". W 2003 roku na ekrany kin trafił "Dom śmierci" w reżyserii Uwe Bolla, a dwa lata później ukazał się sequel, "Dom śmierci II", wyreżyserowany przez Michaela Hursta.  

Zwiastun gry "The House of the Dead: Overkill"



Powiązane artykuły Isabela Merced

Zobacz wszystkie artykuły

The House of the Dead  (1996)

 The House of the Dead

The House of the Dead 2  (1998)

 The House of the Dead 2

The House of the Dead III  (2002)

 The House of the Dead III

The House of the Dead 4  (2012)

 The House of the Dead 4

Najnowsze Newsy

Filmy

David Harbour w horrorze twórców "Widzę, widzę"

1 komentarz
Filmy

Colman Domingo debiutuje jako reżyser. To będzie biografia ważnego muzyka

3 komentarze
Filmy

Twórca "Westworld" widział "Odyseję" Nolana. Co o niej sądzi?

12 komentarzy
Seriale Filmy

Kingpin i Daredevil w nowym "Spider-Manie"? Vincent D’Onofrio odpowiada

4 komentarze
Filmy

Charli XCX i Takashi Miike kręcą razem horror. Brat zagra brutalnego ducha

3 komentarze
Rankingi

Wybieramy najgorętsze ekranowe rywalizacje

22 komentarze
Filmy

Austin Butler w biografii mistrza sportu, który oszukał miliony fanów

6 komentarzy