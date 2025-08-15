To ona zagra spaloną na stosie Joannę d’Arc? Baz Luhrmann ma swój typ

Baz Luhrmann znalazł potencjalną odtwórczynię tytułowej roli w swoim nowym filmie o Joannie d’Arc dla Warner Bros. Jak podaje Deadline, wstępne rozmowy prowadzone są z młodą aktorką Islą Johnston, którą widzowie mogą pamiętać z serialu "Gambit królowej", gdzie zagrała młodszą wersję Beth Harmon (przełomowy występ w karierze Ani Taylor-Joy).
Joanna d’Arc – dramatyczna postać w historii Francji
Joanna d’Arc, patronka Francji, to postać historyczna, która w XV wieku poprowadziła wojska francuskie w czasie oblężenia Orleanu i wspierała koronację Karola VII na króla. Je losy potoczyły się jednak tragicznie – została spalona na stosie.
Isla Johnston w serialu "Gambit Królowej"
Rola Joanny to aktualnie jedna z najbardziej pożądanych ról wśród młodych aktorek.
Wcześniej do roli typowana była znana z "The Last of Us
" Bella Ramsey
. Wygląda jednak na to, że to już nieaktualne.
Luhrmann długo przygotowywał produkcję, zawężając listę młodych aktorek, zanim zdecydował się na Johnston. Scenariusz powstał we współpracy z Avo Pickett, dramaturżką, która niedawno przeprowadziła pierwsze czytanie scenariusza dla zespołów Warner Bros.
Mieszkająca w sierocińcu dziewczyna odkrywa swój wielki talent szachowy. Jednocześnie musi walczyć z uzależnieniem.