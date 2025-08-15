Newsy Filmy To ona zagra spaloną na stosie Joannę d’Arc? Baz Luhrmann ma swój typ
To ona zagra spaloną na stosie Joannę d’Arc? Baz Luhrmann ma swój typ

Deadline / autor: /
Baz Luhrmann znalazł potencjalną odtwórczynię tytułowej roli w swoim nowym filmie o Joannie d’Arc dla Warner Bros. Jak podaje Deadline, wstępne rozmowy prowadzone są z młodą aktorką Islą Johnston, którą widzowie mogą pamiętać z serialu "Gambit królowej", gdzie zagrała młodszą wersję Beth Harmon (przełomowy występ w karierze Ani Taylor-Joy).

Joanna d’Arc – dramatyczna postać w historii Francji


Joanna d’Arc, patronka Francji, to postać historyczna, która w XV wieku poprowadziła wojska francuskie w czasie oblężenia Orleanu i wspierała koronację Karola VII na króla. Je losy potoczyły się jednak tragicznie – została spalona na stosie.

Isla Johnston w serialu "Gambit Królowej"
Rola Joanny to aktualnie jedna z najbardziej pożądanych ról wśród młodych aktorek.

Wcześniej do roli typowana była znana z "The Last of Us" Bella Ramsey. Wygląda jednak na to, że to już nieaktualne.

Luhrmann długo przygotowywał produkcję, zawężając listę młodych aktorek, zanim zdecydował się na Johnston. Scenariusz powstał we współpracy z Avo Pickett, dramaturżką, która niedawno przeprowadziła pierwsze czytanie scenariusza dla zespołów Warner Bros. 

Isla Johnston w zwiastunie serialu "Gambit królowej"


Mieszkająca w sierocińcu dziewczyna odkrywa swój wielki talent szachowy. Jednocześnie musi walczyć z uzależnieniem.


