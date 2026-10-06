Izrael odpowiada na dokument "NAZA" dokumentem "NAZA: The Real Story"

Od premiery na festiwalu w Wenecji nie milknie wrzawa wokół dokumentu "NAZA". Obraz, który typowany jest do oscarowej nominacji, wywołał oburzenie wśród zwolenników twardej polityki Izraela wobec Palestyńczyków. Sam Izrael, widząc popularność filmu Yuvala Abrahama i Rachel Szor, postanowił zrealizować własny dokument o walce z Hamasem.
"NAZA" kontra "NAZA: The Real Story"
"NAZA" to owoc trwającego ponad trzy lata śledztwa dziennikarskiego. Twórcy publikowali swoje ustalenia na łamach magazynu "The Guardian" (będącego jednym z producentów filmu, który w przyszłości zamierza pokazać film na swoich stronach) oraz izraelsko-palestyńskiego portalu +972. Twórcom udało się dotrzeć do członków IDF (Sił Obronnych Izraela), którzy anonimowo opowiedzieli o akcji odwetowej Izraela po szokującym i krwawym ataku Hamasu w październiku 2023 roku, w którym zginęło ponad tysiąc osób (w tym ponad ośmiuset cywilów). Z tych wyznań wyłania się obraz brutalnego traktowania cywilów ze Strefy Gazy, traktowania, które nosi znamiona ludobójstwa (sam tytuł to skrót oznaczający "straty uboczne").
Władze Izraela uznały twórców filmu za zdrajców i chcą im odebrać obywatelstwo. Sam dokument nazywają oszczerstwem.
Zwiastun filmu "NAZA"
Jednak film trafia do dystrybucji w kolejnych krajach. Pokazywany jest też na festiwalach. W związku z tym Izrael postanowił zmienić narrację wokół swoich działań w Strefie Gazy. I tak powstał dokument "NAZA: The Real Story".
Reżyserem filmu jest Roi Danino, oficer rezerwy IDF. Obraz składa się z zeznań członków IDF, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach w walce z Hamasem. Podobnie jak "NAZA", "NAZA: The Real Story" kręcony był nocami na dachach Tel Awiwu. Tak brzmi oficjalny opis:
Świadectwa [żołnierzy] pozwalają bliżej przyjrzeć się warunkom, w jakich się znaleźli, dylematom, przed którymi stanęli, oraz temu, jak opisują przebieg działań wojennych.
W przeciwieństwie do oryginału, dokument "NAZA: The Real Story" jest dostępny za darmo na specjalnej stronie internetowej oraz na YouTubie.
Fragment filmu "NAZA: The Real Story"
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