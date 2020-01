J.J. Abrams bierze się za "Justice League Dark"

Warner Bros. przypomniało sobie o swoich wielkich planach dotyczących. Studio właśnie rozpoczęło współpracę z firmą J.J. Abramsa Bad Robot. Ma ona zająć się produkcją zarówno filmu na bazie cyklu komiksowego jak i serialu.Justice League Dark to jedna ze świeższych marek DC Comics. Pojawiła się bowiem w 2011 roku. W skład drużyny wchodzą osoby związane z magią i zjawiskami paranormalnymi. Wśród nich są: Constantine, Deadman, Spectre, Swamp Thing, Phantom Stranger.Warner Bros. niemal od debiutu komiksu próbowało doprowadzić do realizacji kinowego widowiska. Przez długi czas związany był z nim Guillermo del Toro . Jego następcą był Doug Liman . Po nim przez chwilę z widowiskiem związany był Andres Muschietti . Nic z tego jednak nie wyszło. Ostatecznie fani zobaczyli jedynie animacjęProjekty filmowe i serialowe WB i Bad Robots są póki co na bardzo wczesnym etapie przygotowań. Nic więc na ich temat nie wiadomo. Nie jest nawet jasne, czy sam Abrams zaangażuje się w nie jako reżyser, czy zadowoli się pozycją producenta.