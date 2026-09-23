J.K. Simmons jako zły chirurg w serialu Apple TV+. Zagra u boku Willa Poultera

J.K. Simmons dołącza do obsady nowego serialu Apple TV+ "Beat the Reaper". Laureat Oscara wystąpi u boku Willa Poultera, który wcieli się w głównego bohatera. Pierwszy odcinek reżyseruje Timothy Van Patten, autor m.in. "Zakazanego imperium", "Władców przestworzy", a także "Rodziny Soprano".
"Beat the Reaper" – o czym opowie serial?
"Beat the Reaper" powstaje na podstawie wydanej w 2009 roku powieści Josha Bazella. Will Poulter
zagra doktora Petera Browna, młodego stażystę pracującego w jednym z najgorszych szpitali w Bostonie. Bohater ma wyjątkowy talent do medycyny, ale jego dyżur szybko zamienia się w prawdziwy koszmar. Problemem nie jest jednak wyłącznie chaos panujący w szpitalu. Brown ma bowiem za sobą przeszłość, o której wolałby zapomnieć.
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Will Poulter
Sytuacja komplikuje się, gdy jeden z pacjentów rozpoznaje lekarza i odkrywa jego prawdziwą tożsamość. Brown dostaje zaledwie osiem godzin, by uniknąć spotkania z przedstawicielami rządu, mafijnymi zabójcami i chirurgami, którzy niekoniecznie mają odpowiednie kwalifikacje. Po drodze pojawiają się również kolejne ciała należące do gangsterów. Lekarz będzie musiał wykorzystać wszystkie swoje umiejętności, żeby wyjść z tej sytuacji cało. Simmons
wcieli się w doktora Friendly'ego. W powieści Bazella jest to niekompetentny chirurg pracujący w tym samym szpitalu co Peter Brown.
Showrunnerem oraz producentem wykonawczym serialu jest Sam Catlin
, twórca "Kaznodziei
".
Simmons zdobył w 2015 roku Oscara za drugoplanową rolę w "Whiplash
", gdzie zagrał bezwzględnego nauczyciela jazzu Fletchera. Nominację do tej nagrody otrzymał także za rolę w filmie Aarona Sorkina
"Lucy i Desi
". Obecnie można go oglądać w serialu "The Westies
" produkowanym przez MGM+. W najbliższym czasie Simmons pojawi się także w filmach "Purgatory
", "The Prince
", "W sercu dziczy
" oraz "The Thing That Hurts".