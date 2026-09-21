JAN HOLOUBEK: "Dziki, dziki wschód" ostrzega przed powtórką z historii

W Gdyni rusza dziś 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Imprezę otworzy "Dziki, dziki wschód" – zaskakujące połączenie dramatu wojennego, dreszczowca i westernu. To jeden z tych tytułów, o których lepiej wiedzieć jak najmniej przed rozpoczęciem seansu. O zaskakiwaniu widza, zabawie konwencjami, potencjalnych kontrowersjach, a także o zawartej w nim przestrodze Łukasz Muszyński rozmawia z reżyserem Janem Holoubkiem.
Jako pierwsi w Polsce prezentujemy Wam także plakat filmu. Z kolei już o 16:00 pokażemy Wam premierowo polski teaser.
Sroga zima 1943 roku. Do sennego miasteczka na wschodzie Polski przybywa Wolff, tajemniczy urzędnik z Berlina. Pilnie strzeże powodów swojej wizyty, ale sama jego obecność szybko burzy spokój w Małym Zalesiu. Atmosfera nieufności i zagrożenia narasta. Każdy ma swoje sekrety, a pogłoski o zaginionym złocie sprawiają, że granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać. Opowieść o ludziach uwikłanych w dramatyczne wybory, gdzie stawką jest życie, a każda decyzja niesie realne konsekwencje.