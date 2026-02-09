"Harry Potter" będzie streamingowym wydarzeniem dekady. A może wszech czasów?

Czy zapowiadany serial "Harry Potter", który trafi na HBO Max w 2027 roku, będzie największym hitem w historii platformy? JB Perrette, stojący na czele globalnego działu streamingu i gier w koncernie Warner Bros. Discovery, bez wątpienia wiąże z nim duże nadzieje.
"Harry Potter" będzie wydarzeniem Perrette stwierdził dziś, że adaptacja książek J.K. Rowling ma być "streamingowym wydarzeniem dekady". Mało? Szef WBD kontynuuje: To największe wydarzenie streamingowe w historii HBO Max i być może w historii streamingu w ogóle. W wielu aspektach to numer jeden, dwa i trzy jednocześnie.
Perrette mówił o projekcie przy okazji prezentacji szczegółów wejścia HBO Max na rynek brytyjski i irlandzki. Serwis zadebiutuje tam 26 marca, a jednym z jego kluczowych tytułów w nadchodzących latach ma być właśnie nowa odsłona "Harry’ego Pottera
". Perrette podkreślał, że marka HBO ma być synonimem jakości, a nie ilości. Dodał, że nadchodzący repertuar HBO Max na kolejne 24 miesiące jest najsilniejszy i najlepiej dopasowany do widzów w historii platformy.
"Harry Potter
" wciąż jest w fazie realizacji. W roli tytułowej wystąpi Dominic McLaughlin
, a w obsadzie znaleźli się także Arabella Stanton
jako Hermiona Granger
oraz Alastair Stout
jako Ron Weasley.
Dołączają do nich m.in. Janet McTeer
w roli profesor Minerwy McGonagall
, Nick Frost
jako Hagrid
, Paapa Essiedu
jako Severus Snape
oraz John Lithgow
jako Albus Dumbledore
. Każdy sezon ma adaptować jedną z siedmiu książek J.K. Rowling
, które łącznie sprzedały się w 600 mln egzemplarzy na całym świecie.
Scenarzystką i showrunnerką serialu jest Francesca Gardiner
, znana m.in. z "Sukcesji
", a reżyserię kilku odcinków powierzonono Markowi Mylodowi
, który także ma w swojej filmografii "Sukcesję
", a ponadto m.in. "Grę o tron
" oraz film "Menu
".
"Harry Potter i Kamień Filozoficzny" - zwiastun