"Harry Potter" będzie streamingowym wydarzeniem dekady. A może wszech czasów?

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/JB+Perrette+z+Warner+Bros.+o+serialu+%22Harry+Potter%22+HBO+Max%3A+%22Wydarzenie+dekady%22-165105
Czy zapowiadany serial "Harry Potter", który trafi na HBO Max w 2027 roku, będzie największym hitem w historii platformy? JB Perrette, stojący na czele globalnego działu streamingu i gier w koncernie Warner Bros. Discovery, bez wątpienia wiąże z nim duże nadzieje.

Perrette stwierdził dziś, że adaptacja książek J.K. Rowling ma być "streamingowym wydarzeniem dekady". Mało? Szef WBD kontynuuje: To największe wydarzenie streamingowe w historii HBO Max i być może w historii streamingu w ogóle. W wielu aspektach to numer jeden, dwa i trzy jednocześnie.

Perrette mówił o projekcie przy okazji prezentacji szczegółów wejścia HBO Max na rynek brytyjski i irlandzki. Serwis zadebiutuje tam 26 marca, a jednym z jego kluczowych tytułów w nadchodzących latach ma być właśnie nowa odsłona "Harry’ego Pottera". Perrette podkreślał, że marka HBO ma być synonimem jakości, a nie ilości. Dodał, że nadchodzący repertuar HBO Max na kolejne 24 miesiące jest najsilniejszy i najlepiej dopasowany do widzów w historii platformy.

"Harry Potter" wciąż jest w fazie realizacji. W roli tytułowej wystąpi Dominic McLaughlin, a w obsadzie znaleźli się także Arabella Stanton jako Hermiona Granger oraz Alastair Stout jako Ron Weasley. Dołączają do nich m.in. Janet McTeer w roli profesor Minerwy McGonagall, Nick Frost jako Hagrid, Paapa Essiedu jako Severus Snape oraz John Lithgow jako Albus Dumbledore. Każdy sezon ma adaptować jedną z siedmiu książek J.K. Rowling, które łącznie sprzedały się w 600 mln egzemplarzy na całym świecie. 

Scenarzystką i showrunnerką serialu jest Francesca Gardiner, znana m.in. z "Sukcesji", a reżyserię kilku odcinków powierzonono Markowi Mylodowi, który także ma w swojej filmografii "Sukcesję", a ponadto m.in. "Grę o tron" oraz film "Menu".

"Harry Potter i Kamień Filozoficzny" - zwiastun

