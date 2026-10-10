Jac Schaeffer, autorka "WandaVision", odświeży "Gwiezdne wrota"

Nie żyją "Gwiezdne wrota", niech żyją "Gwiezdne wrota". Niedawno pisaliśmy, że Amazon MGM Studios skasowało projekt nowej wersji serialu "Stargate", ale właśnie zatrudniono scenarzystkę, która ma podjąć kolejna próbę. Tym razem zadanie spadło na barki Jac Schaeffer ("WandaVision").
Co wiemy o nowej wersji "Stargate"? Jac Schaeffer
ma w swojej filmografii seriale "WandaVision
" i "To zawsze Agatha
" oraz film "Oszustki
" z Anne Hathaway
i Rebel Wilson
. Oprócz niej nad nową wersją "Stargate
" będą czuwać producenci Joby Harold
i Tory Tunnell
.
Na razie nie znamy oficjalnych szczegółów fabuły. Punktem wyjścia dla uniwersum "Stargate" jest film "Gwiezdne wrota" Rolanda Emmericha z 1994 roku
. W 1997 zadebiutował serial "Gwiezdne wrota"
, a potem pojawiały się kolejne spin-offy. O tym, że Amazon planuje ożywić serię, po raz pierwszy pisano w 2022 roku.
W 2025 zapowiedziano, że w przygotowaniu jest nowy serial.
Jego showrunnerem miał być Martin Gero
. Fani uniwersum "Stargate
" powinni kojarzyć to nazwisko. Gero
zaczynał swoją karierę w serialu "Gwiezdne wrota: Atlantyda"
. Potem pracował także w oryginalnym serialu "Gwiezdne wrota"
oraz kolejnym spin-offie "Gwiezdne wrota: wszechświat"
. Gero
nie był jedyną osobą związaną z uniwersum, która została zaangażowana do nowego serialu. Producentami wykonawczymi byli Dean Devlin i Roland Emmerich
(autorzy filmu z 1994 roku).
"Gwiezdne wrota" – zwiastun