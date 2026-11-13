Jacek Rozenek znów przemówi jako Geralt. CD Projekt RED sięgnie po AI

W sieci pojawiła się informacja, że Geralt z Rivii ponownie przemówi głosem Jacka Rozenka. Polski aktor weźmie udział w pracach nad dodatkiem "Pieśni przeszłości" do "Wiedźmina 3", którego premierę zaplanowano na 2027 rok. CD Projekt RED sięgnie przy tym po pomoc sztucznej inteligencji, ale nie po to, by zastąpić wykonawcę. Technologia ma pozwolić zachować charakterystyczne brzmienie głosu Geralta znane z gry i jej wcześniejszych rozszerzeń.
Pomoże firma Respeecher
Od czasu premiery "Dzikiego Gonu
" minęło już ponad dziesięć lat. W tym okresie głos Rozenka
się zmienił, a dodatkowym wyzwaniem były konsekwencje udaru mózgu, którego aktor doznał w 2019 roku. Powrót do sprawności wymagał długiej rehabilitacji. W 2021 roku odzyskał mowę, a później nagrał jeszcze dodatkowe kwestie do aktualizacji "Wiedźmina 3
".
Twórcy chcieli sprawdzić, jak obecnie brzmi głos aktora, dlatego zaprosili go do siedziby studia. Jak wyjaśnił Mikołaj Szwed
, producent ds. lokalizacji w CD Projekt RED, zależało im na ocenie zmian wynikających zarówno z upływu czasu, jak i stanu zdrowia Rozenka
. Okazało się, że jego głos jest teraz niższy i bardziej szorstki.
Rozwiązaniem ma być współpraca z ukraińską firmą Respeecher, specjalizującą się w technologiach głosowych opartych na AI. Rozenek
sam nagra nowe dialogi, a następnie zostaną one poddane konwersji typu speech-to-speech, która pozwoli zbliżyć ich brzmienie do głosu aktora znanego z poprzednich odsłon gry. Cały proces odbywa się za zgodą Rozenka
.
Nie jest to pierwsza współpraca CD Projekt RED z Respeecher. Firma pomagała już studiu odtworzyć głos Miłogosta Reczka
, który wcielał się w Viktora Vektora w "Cyberpunku 2077
". Wówczas technologia posłużyła do wykorzystania głosu zmarłego aktora.
"Wiedźmin 3: Dziki Gon - Pieśni przeszłości" - zwiastun