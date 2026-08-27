Wyścig o rolę Jamesa Bonda. Jack Barton może być niespodziewanym faworytem

Wygląda na to, że poszukiwania nowego Jamesa Bonda wchodzą w decydującą fazę. Według najnowszych doniesień jednym z finalistów w wyścigu o rolę agenta 007 może być Jack Barton, stosunkowo mało znany brytyjski aktor.
Amazon postawi na mniej znanego aktora?
Według informacji uzyskanych przez Page Six, na shortliście kandydatów pozostali Barton
, Jack Lowden
, Callum Turner
, Jacob Elordi
, Paul Mescal
i Harris Dickinson
. Według Page Six to właśnie ten pierwszy ma być jednak niespodziewanym faworytem do przejęcia roli Bonda.
Aktor w swojej filmografii ma role m.in. w "Biednych istotach
" oraz "Heartstopper Forever
". Barton
ma 31 lat i pasowałby do profilu młodszego aktora, który mógłby związać się z serią na dłużej. Według wcześniejszych doniesień studio szuka kogoś, kto byłby w stanie poprowadzić franczyzę przez kilka filmów, podobnie jak Daniel Craig
, który wcielał się w Bonda przez 15 lat. Nieco inaczej sprawę przedstawia jednak Knight Edge Media. Według źródeł tego serwisu w grze pozostało już tylko trzech finalistów.
Wśród nich mają być Callum Turner
i Jack O’Connell
, natomiast tożsamość trzeciego kandydata nie została ujawniona (czy to właśnie Barton
?). Źródło twierdzi, że finałowa trójka została wyłoniona już w ubiegłym tygodniu. Amazon MGM nie potwierdziło w żaden sposób listy finalistów.
Zdjęcia próbne kandydatów mają rozpocząć się we wrześniu. Za nowy film o Bondzie
odpowiadają reżyser Denis Villeneuve
oraz scenarzysta Steven Knight
, a producentami są Amy Pascal
i David Heyman
. Według wcześniejszych informacji decyzja w sprawie obsady nowego 007 ma zostać ogłoszona jeszcze przed końcem tego roku.
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