Nowy kandydat do roli Jamesa Bonda. Ma już na koncie rolę Darcy'ego z "Dumy i uprzedzenia"

Trwają castingi do głównej roli w filmie "Bond 26". W sieci zaś krążą nowe plotki na temat tego, kto zostanie nowym Jamesem Bondem.
Nowy kandydat do roli Bonda!
Źródłem najnowszej plotki jest producent "Czwartkowego Klubu Zbrodni
" Richard Osman
. Otóż pojawił się on ostatnio w podcaście The Rest is Entertainment, w którym wypowiedział te oto słowa:
Nazwisko, które słyszałem, to Jack Lowden. Nie oznacza to, że "na pewno to dostanie". Ale zdecydowanie jest brany pod uwagę. Myślę, że byłby świetny.
Jack Lowden Getty Images © Samir Hussein
to Anglik, który ma 36 lat. Jest więc nieco starszy od większości aktorów wcześniej typowanych na faworytów do roli Jamesa Bonda
. Przypomnijmy, że producenci chcą zaangażować stosunkowo młodego aktora, który mógłby pozostać Bondem
przez kolejne 10-15 lat. Lowden
jest obecnie najlepiej znany z serialu Apple'a "Kulawe konie".
Rola w nim przyniosła mu już dwie nominacje do Emmy i jedną do Złotych Globów. Jednak jego popularność wkrótce naprawdę eksploduje. Został bowiem zaangażowany do netfliksowej wersji "Dumy i uprzedzenia"
, w której wcieli się w kwintesencję angielskiego dżentelmena, pana Darcy'ego.
W 2025 roku Amazon przejął pełną kontrolę nad marką Bonda
, rozpoczynając zupełnie nowy rozdział w historii bohatera. Studio przekazało zarządzanie marką dwójce doświadczonych producentów Amy Pascal
(aktualnie świętującej sukces widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
") i Davidowi Heymanowi
(seria "Harry Potter
"). To oni wybrali na stanowisko reżysera Kanadyjczyka Denisa Villeneuve'a
.
Zwiastun serialu "Kulawe konie"