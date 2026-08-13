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Nowy kandydat do roli Jamesa Bonda. Ma już na koncie rolę Darcy'ego z "Dumy i uprzedzenia"

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jack+Lowden+nowym+kandydatem+numer+jeden+do+roli+Jamesa+Bonda-168038
Nowy kandydat do roli Jamesa Bonda. Ma już na koncie rolę Darcy'ego z &quot;Dumy i uprzedzenia&quot;
Trwają castingi do głównej roli w filmie "Bond 26". W sieci zaś krążą nowe plotki na temat tego, kto zostanie nowym Jamesem Bondem.

Nowy kandydat do roli Bonda!



Źródłem najnowszej plotki jest producent "Czwartkowego Klubu Zbrodni" Richard Osman. Otóż pojawił się on ostatnio w podcaście The Rest is Entertainment, w którym wypowiedział te oto słowa:

Nazwisko, które słyszałem, to Jack Lowden. Nie oznacza to, że "na pewno to dostanie". Ale zdecydowanie jest brany pod uwagę. Myślę, że byłby świetny.

06.jpg Getty Images © Samir Hussein


Jack Lowden to Anglik, który ma 36 lat. Jest więc nieco starszy od większości aktorów wcześniej typowanych na faworytów do roli Jamesa Bonda. Przypomnijmy, że producenci chcą zaangażować stosunkowo młodego aktora, który mógłby pozostać Bondem przez kolejne 10-15 lat.

Lowden jest obecnie najlepiej znany z serialu Apple'a "Kulawe konie". Rola w nim przyniosła mu już dwie nominacje do Emmy i jedną do Złotych Globów. Jednak jego popularność wkrótce naprawdę eksploduje. Został bowiem zaangażowany do netfliksowej wersji "Dumy i uprzedzenia", w której wcieli się w kwintesencję angielskiego dżentelmena, pana Darcy'ego.

W 2025 roku Amazon przejął pełną kontrolę nad marką Bonda, rozpoczynając zupełnie nowy rozdział w historii bohatera. Studio przekazało zarządzanie marką dwójce doświadczonych producentów Amy Pascal (aktualnie świętującej sukces widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień") i Davidowi Heymanowi (seria "Harry Potter"). To oni wybrali na stanowisko reżysera Kanadyjczyka Denisa Villeneuve'a

Zwiastun serialu "Kulawe konie"




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