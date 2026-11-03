Jack Lowden zabrał głos w sprawie Jamesa Bonda. Nie chce podsycać plotek

Jack Lowden jest jednym z aktorów, o których najczęściej mówi się w kontekście kandydatury do roli Jamesa Bonda. Aktor odniósł się do spekulacji w wywiadzie dla brytyjskiego wydania magazynu "GQ". Jak przyznał, samo zainteresowanie jego osobą jest miłe, ale nie chce podsycać plotek.
Lowden podchodzi do spekulacji na chłodno
Lowden Getty Images © Samir Hussein
stwierdził: To bardzo mi schlebia. Miło być wymienianym w kontekście jakiejkolwiek roli, ale nie zamierzam dokładać niczego do tego całego zamieszania.
Odniósł się również do słów Gary'ego Oldmana
, z którym występuje w serialu "Kulawe konie
". We wrześniu starszy z aktorów zasugerował w kanadyjskim programie "The Morning Show", że wybór nowego Bonda
został już dokonany, a on sam trzyma kciuki za Lowdena
. Gary to kochany człowiek. Szczególnie miło usłyszeć coś takiego od kogoś takiego jak on. Ale nie skupiam się na tej sprawie.
Według wcześniejszych doniesień "The Hollywood Reporter" Lowden
znalazł się w niewielkim gronie kandydatów rozważanych do roli agenta 007. Wśród wymienianych nazwisk są również Callum Turner
i Josh O'Connor
. Pod koniec października w Londynie miały odbyć się zdjęcia próbne do nowego filmu o Bondzie
, który wyreżyseruje Denis Villeneuve
. Scenariusz przygotowuje Steven Knight
, autor "Peaky Blinders
". Wcześniejsze spekulacje łączyły z projektem także Jacka O'Connella
i Jacoba Elordiego
, ale według źródeł "THR" nie zostali oni zaproszeni na próby.
Poszukiwania następcy Craiga
prowadzi Nina Gold
, która obsadziła Lowdena
w roli Rivera Cartwrighta w "Kulawych koniach
". Sam aktor promuje obecnie nową adaptację "Dumy i uprzedzenia" Jane Austen
, w której wciela się w pana Darcy'ego. Wcześniej do plotek o bondowskiej kandydaturze męża odniosła się również Saoirse Ronan
. Aktorka stwierdziła, że oboje po prostu zajmują się codziennym życiem i nie jest to temat, który często pojawia się w ich domu.
"Duma i uprzedzenie" - zwiastun