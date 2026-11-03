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Jack Lowden zabrał głos w sprawie Jamesa Bonda. Nie chce podsycać plotek

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jack+Lowden+zabra%C5%82+g%C5%82os+w+sprawie+Jamesa+Bonda.+Nie+chce+podsyca%C4%87+plotek-169456
Jack Lowden zabrał głos w sprawie Jamesa Bonda. Nie chce podsycać plotek
źródło: Getty Images
autor: JC Olivera
Jack Lowden jest jednym z aktorów, o których najczęściej mówi się w kontekście kandydatury do roli Jamesa Bonda. Aktor odniósł się do spekulacji w wywiadzie dla brytyjskiego wydania magazynu "GQ". Jak przyznał, samo zainteresowanie jego osobą jest miłe, ale nie chce podsycać plotek.

Lowden podchodzi do spekulacji na chłodno



lowden-jack-1.jpg Getty Images © Samir Hussein


Lowden stwierdził: To bardzo mi schlebia. Miło być wymienianym w kontekście jakiejkolwiek roli, ale nie zamierzam dokładać niczego do tego całego zamieszania. Odniósł się również do słów Gary'ego Oldmana, z którym występuje w serialu "Kulawe konie". We wrześniu starszy z aktorów zasugerował w kanadyjskim programie "The Morning Show", że wybór nowego Bonda został już dokonany, a on sam trzyma kciuki za Lowdena. Gary to kochany człowiek. Szczególnie miło usłyszeć coś takiego od kogoś takiego jak on. Ale nie skupiam się na tej sprawie.

Według wcześniejszych doniesień "The Hollywood Reporter" Lowden znalazł się w niewielkim gronie kandydatów rozważanych do roli agenta 007. Wśród wymienianych nazwisk są również Callum Turner i Josh O'Connor. Pod koniec października w Londynie miały odbyć się zdjęcia próbne do nowego filmu o Bondzie, który wyreżyseruje Denis Villeneuve. Scenariusz przygotowuje Steven Knight, autor "Peaky Blinders". Wcześniejsze spekulacje łączyły z projektem także Jacka O'Connella i Jacoba Elordiego, ale według źródeł "THR" nie zostali oni zaproszeni na próby.

Poszukiwania następcy Craiga prowadzi Nina Gold, która obsadziła Lowdena w roli Rivera Cartwrighta w "Kulawych koniach". Sam aktor promuje obecnie nową adaptację "Dumy i uprzedzenia" Jane Austen, w której wciela się w pana Darcy'ego. Wcześniej do plotek o bondowskiej kandydaturze męża odniosła się również Saoirse Ronan. Aktorka stwierdziła, że oboje po prostu zajmują się codziennym życiem i nie jest to temat, który często pojawia się w ich domu.

"Duma i uprzedzenie" - zwiastun



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