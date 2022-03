Jack Reacher powraca i znów wpada w kłopoty

NOWY TOM NAJPOPULARNIEJSZEJ NA ŚWIECIE SERII SENSACYJNEJ.DRUGI, KTÓRY LEE CHILD NAPISAŁ W DUECIE ZE SWOIM BRATEM ANDREW CHILDEM.Zmierza tam, dokąd prowadzi go wzrok, albo... dokąd go podwiozą.Jack Reacher nie zamierzał zatrzymywać się w podupadającym miasteczku w Arizonie; w ogóle się tam nie wybierał.Cały Reacher – zmierza tam, dokąd prowadzi go wzrok albo dokąd go podwiozą.Na drodze przy granicy z Meksykiem spotyka byłą agentkę FBI, która urządza zasadzkę na ludzi tajemniczego Dendonckera – miejscowego wcielenia zła. Kobieta prosi go o pomoc w uratowaniu jej brata. A on, choć nie ma ochoty znowu pakować się w kłopoty, musi spełnić jej prośbę. Bo chodzi nie tylko o ocalenie jednego człowieka, ale także tysięcy istnień ludzkich.Media o książce:Jack Reacher to współczesny rycerz w lśniącej zbroi. Kultowa postać literacka."Literary Review"Reacher zajmuje czołowe miejsce w panteonie amerykańskich bohaterów powieści sensacyjnych. Potrafi nie tylko działać, ale też myśleć. I nawet się wysłowić!"New York Times"Jack Reacher to fantastyczna postać literacka. Twardy, milczący, a jednocześnie wrażliwy…"People"