Jacob Elordi i Josh Brolin walczą o przetrwanie w zwiastunie "Gwiazdozbioru Psa"

Do sieci trafił finałowy zwiastun "Gwiazdozbioru Psa", nowego filmu science fiction w reżyserii Ridleya Scotta. To ekranizacja bestsellerowej powieści Petera Hellera. Postapokaliptyczna produkcja zadebiutuje w kinach 28 sierpnia.
"Gwiazdozbiór Psa" – poznaj fabułę i zobacz ostateczny zwiastun
Głównym bohaterem filmu "Gwiazdozbiór Psa
" jest Hig (Jacob Elordi
) – pilot, który wspomina świat sprzed zagłady. W zwiastunie wraca pamięcią do prostych chwil, takich jak pocałunki z żoną czy zabawa z ukochanym psem. Tamten świat już nie istnieje. Zostaliśmy tylko my, próbujący zachować to, co z niego zostało
– mówi z kolei Bangley (Josh Brolin
), były wojskowy specjalizujący się w przetrwaniu, który stworzył własną bezpieczną osadę po końcu cywilizacji.
"Gwiazdozbiór psa" – zobacz finalny zwiastun
Podobnie jak w powieści Hellera, historia rozgrywa się w świecie, w którym przetrwanie to instynkt, ale człowieczeństwo pozostaje wyborem. Największym zagrożeniem nie są jednak warunki panujące po apokalipsie, lecz tajemniczy ocaleni – zainfekowani ludzie przypominający połączenie zombie i potworów z "The Last of Us
". Ich twarze pokrywają ciemne żyły sugerujące infekcję, przywodzącą na myśl wirusa z serii "Więzień labiryntu
". W nowej rzeczywistości broń, karabiny, noktowizory i sprzęt survivalowy stają się niezbędnym wyposażeniem, a Bangley w jednej ze scen maluje twarz ciemną farbą, by lepiej ukrywać się w mroku.
Punktem zwrotnym staje się moment, gdy Hig odbiera tajemniczy sygnał radiowy i odnajduje Cimę (Margaret Qualley
). Między bohaterami szybko rodzi się zaufanie, ale nie wszyscy są gotowi zaakceptować nowego przybysza. Bohater grany przez Guya Pearce'a
nie ufa Higowi, tłumacząc, że jest nieznajomym, a społeczność ma jasno określone zasady postępowania z obcymi.
W obsadzie znaleźli się także Benedict Wong
i Allison Janney
.