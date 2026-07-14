Newsy Jacob Elordi i Josh Brolin walczą o przetrwanie w zwiastunie "Gwiazdozbioru Psa"
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Jacob Elordi i Josh Brolin walczą o przetrwanie w zwiastunie "Gwiazdozbioru Psa"

youtube.com / autor: /
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Jacob Elordi i Josh Brolin walczą o przetrwanie w zwiastunie &quot;Gwiazdozbioru Psa&quot;
Do sieci trafił finałowy zwiastun "Gwiazdozbioru Psa", nowego filmu science fiction w reżyserii Ridleya Scotta. To ekranizacja bestsellerowej powieści Petera Hellera. Postapokaliptyczna produkcja zadebiutuje w kinach 28 sierpnia.

"Gwiazdozbiór Psa" – poznaj fabułę i zobacz ostateczny zwiastun



Głównym bohaterem filmu "Gwiazdozbiór Psa" jest Hig (Jacob Elordi) – pilot, który wspomina świat sprzed zagłady. W zwiastunie wraca pamięcią do prostych chwil, takich jak pocałunki z żoną czy zabawa z ukochanym psem.
Tamten świat już nie istnieje. Zostaliśmy tylko my, próbujący zachować to, co z niego zostało – mówi z kolei Bangley (Josh Brolin), były wojskowy specjalizujący się w przetrwaniu, który stworzył własną bezpieczną osadę po końcu cywilizacji.

"Gwiazdozbiór psa" – zobacz finalny zwiastun

Podobnie jak w powieści Hellera, historia rozgrywa się w świecie, w którym przetrwanie to instynkt, ale człowieczeństwo pozostaje wyborem. Największym zagrożeniem nie są jednak warunki panujące po apokalipsie, lecz tajemniczy ocaleni – zainfekowani ludzie przypominający połączenie zombie i potworów z "The Last of Us". Ich twarze pokrywają ciemne żyły sugerujące infekcję, przywodzącą na myśl wirusa z serii "Więzień labiryntu". W nowej rzeczywistości broń, karabiny, noktowizory i sprzęt survivalowy stają się niezbędnym wyposażeniem, a Bangley w jednej ze scen maluje twarz ciemną farbą, by lepiej ukrywać się w mroku.

Punktem zwrotnym staje się moment, gdy Hig odbiera tajemniczy sygnał radiowy i odnajduje Cimę (Margaret Qualley). Między bohaterami szybko rodzi się zaufanie, ale nie wszyscy są gotowi zaakceptować nowego przybysza. Bohater grany przez Guya Pearce'a nie ufa Higowi, tłumacząc, że jest nieznajomym, a społeczność ma jasno określone zasady postępowania z obcymi.

W obsadzie znaleźli się także Benedict Wong i Allison Janney.

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