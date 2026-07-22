Jacob Elordi o kulisach finałowego sezonu "Euforii" i graniu z wężem

Jacoba Elordiego niedługo zobaczymy w "Gwiazdozbiorze psa", nowym filmie Ridleya Scotta. Aktor tymczasem ujawnił, jak wyglądała jego praca na planie finałowego sezonu serialu "Euforia". Elordi opowiedział m.in. o współpracy z... wężem.
Jak gra się z wężem? Zdradza Jacob Elordi Jacob Elordi
spotkał się ze swoim partnerem z obsady "Euforii
", Colmanem Domingo
, w programie "Jimmy Kimmel Live!". Domingo
prowadził program pod nieobecność Kimmela
i zadał Elordiemu
pytanie o śmierć jego bohatera, Nate'a, na co publiczność zareagowała głośnym westchnieniem. Dzięki
, odpowiedział żartobliwie Elordi
, zwracając się do widowni. Wreszcie. Przez osiem lat mówiliście "chrzanić Nate'a, zabić Nate'a, Nate to kanalia". Tak, czytałem wasze tweety. I teraz wam smutno.
W trzecim sezonie "Euforii
" grany przez Elordiego
Nate wpadł w długi i był prześladowany przez gangsterów, którzy regularnie go krzywdzili. Myślę, że Sam Levinson zaprosił mnie ponownie, żeby mnie torturować
, powiedział aktor o twórcy serialu. Przez sześć tygodni bił mnie dwumetrowy facet. A ja przez cały czas tylko uciekałem. Elordi
ujawnił też kulisy sceny śmierci Nate'a, który ginie ukąszony przez węża: Zamknięto mnie w trumnie na bite dwa dni z charakteryzacją i sztucznym językiem. Nie widziałem na oczy. A potem Sam wpuścił do trumny węże.
Aktor pochwalił jednak swojego ekranowego partnera: Miał bardzo miłą osobowość. Był bardzo potulny i senny. Chyba nie siedział wystarczająco długo na słońcu. Próbowałem go szturchnąć, żeby się uaktywnił i zagrał w scenie, bo miał wydawać się groźny. Ale był jak mały piesek. Zwijał się w kłębek u moich stóp.
SERIAL KILLERS: Oceniamy finał "Euforii"