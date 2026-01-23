Newsy Filmy Jacob Elordi coraz bliżej roli Jamesa Bonda
Filmy

Jacob Elordi coraz bliżej roli Jamesa Bonda

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jacob+Elordi+rozmawia%C5%82+z+Denisem+Villeneuve%27em.+Tematem+by%C5%82+rola+Jamesa+Bonda-164853
Jacob Elordi coraz bliżej roli Jamesa Bonda
źródło: Getty Images
autor: 2026GG
Amazon powoli szykuje się do realizacji nowego filmu o przygodach Jamesa Bonda. Roger Friedman z portalu Showbiz 411 twierdzi, że wie, kto jest faworytem do zdobycia roli. To Jacob Elordi.


TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

Czy nominacja do Oscara przesądzi o angażu Elordiego do nowego "Bonda"?



O tym, że Jacob Elordi może być gwiazdą nowego "Bonda", mówi się już od jakiegoś czasu. Jednak zdaniem Friedmana to właśnie nominacja do Oscara za występ w filmie "Frankenstein" może przesądzić o jego angażu.

Friedman twierdzi, że Jacob Elordi ma już za sobą rozmowy zarówno z producentami nowego Bonda, jak i z jego reżyserem Denisem Villeneuve'em.

02.jpg Getty Images © Gilbert Flores


Jeśli Elordi otrzymałby angaż do "Bonda", byłby najmłodszym filmowym odtwórcą roli Jamesa Bonda. Ma bowiem 28 lat. 

Szczegóły nowego projektu nie są na razie znane. Denis Villeneuve, który ma całość wyreżyserować, na razie zajęty jest pracami nad trzecią częścią "Diuny". Za scenariusz odpowiada twórca "Peaky Blinders" Steven Knight.

Zwiastun filmu "Frankenstein", za rolę w którym Jacob Elordi dostał nominację do Oscara




Powiązane artykuły Jacob Elordi

Zobacz wszystkie artykuły

Bond 26  (2028)

 Bond 26

Skyfall  (2012)

 Skyfall

Casino Royale  (2006)

 Casino Royale

Spectre  (2015)

 Spectre

Najnowsze Newsy

VOD Inne Filmy

Netflix zniszczy kino? Nie wg del Toro i Finchera

17 komentarzy
Gry

Bestsellery 2025 roku. Multiplayery nie dają szans innym grom

1 komentarz
Filmy

"Wichrowe wzgórza" przeczołgają was emocjonalnie

13 komentarzy
Inne Filmy

Aktorzy AI to przyszłość branży? Twórczyni Tilly Norwood komentuje

68 komentarzy
Filmy Multimedia

FOTO: Olivia Wilde i Cooper Hoffman w pikantnej komedii

5 komentarzy
Rankingi Filmy

RANKING: wybieramy najlepsze filmy o sztucznej inteligencji

49 komentarzy
Filmy Multimedia

Jason Momoa jako Lobo w zwiastunie "Supergirl: Woman of Tomorrow"

48 komentarzy