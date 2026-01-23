Jacob Elordi coraz bliżej roli Jamesa Bonda

Amazon powoli szykuje się do realizacji nowego filmu o przygodach Jamesa Bonda. Roger Friedman z portalu Showbiz 411 twierdzi, że wie, kto jest faworytem do zdobycia roli. To Jacob Elordi. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Czy nominacja do Oscara przesądzi o angażu Elordiego do nowego "Bonda"?
O tym, że Jacob Elordi
może być gwiazdą nowego "Bonda"
, mówi się już od jakiegoś czasu. Jednak zdaniem Friedmana to właśnie nominacja do Oscara za występ w filmie "Frankenstein
" może przesądzić o jego angażu.
Friedman twierdzi, że Jacob Elordi
ma już za sobą rozmowy zarówno z producentami nowego Bonda, jak i z jego reżyserem Denisem Villeneuve'em
.
Getty Images © Gilbert Flores
Jeśli Elordi
otrzymałby angaż do "Bonda"
, byłby najmłodszym filmowym odtwórcą roli Jamesa Bonda
. Ma bowiem 28 lat.
Szczegóły nowego projektu nie są na razie znane. Denis Villeneuve
, który ma całość wyreżyserować, na razie zajęty jest pracami nad trzecią częścią "Diuny
". Za scenariusz odpowiada twórca "Peaky Blinders
" Steven Knight
.
Zwiastun filmu "Frankenstein", za rolę w którym Jacob Elordi dostał nominację do Oscara