Jacob Elordi w filmie Ridleya Scotta. "Gwiazdozbiór Psa" na pierwszych zdjęciach

Magazyn "Esquire" zaprezentował pierwsze oficjalne zdjęcia z nowego filmu Ridleya Scotta. Obraz nosi tytuł "Gwiazdozbiór Psa" i ma trafić do kin pod koniec sierpnia.
Jacob Elordi jako pilot Hig "Gwiazdozbiór Psa"
to ekranizacja książki Petera Hellera
. W głównego bohatera wciela się Jacob Elordi
("Euforia
", "Wichrowe wzgórza
"). W obsadzie są także: Josh Brolin
, Guy Pearce
, Margaret Qualley
oraz Benedict Wong
.
Obraz tak prezentuje się na pierwszych zdjęciach:
Film opowiada historię pilota Higa. Bohater przeżył epidemię grypy, która wytrzebiła niemal całą ludzką populację. Nie żyją jego żona i przyjaciele, a on sam mieszka w hangarze na małym opuszczonym lotnisku wraz ze swoim psem i jedynym sąsiadem – mizantropem nie rozstającym się z bronią. W swojej Cessnie 182 z 1956 roku Hig zabezpiecza strefę ochronną lotniska, a od czasu do czasu wymyka się w góry, by łowić ryby i udawać przed samym sobą, że wszystko jest jak dawniej. Ale kiedy w pokładowym radiu natrafia na transmisję z innego lotniska, budzi się tkwiąca w nim głęboko nadzieja, że gdzieś istnieje inne, lepsze życie, podobne do tego, które utracił. Ryzykując wszystko, Hig wyrusza na wyprawę tam, skąd nie będzie już mógł powrócić, nie tankując: kieruje się do źródła zaszumionego sygnału radiowego. To, co go czeka, i z czym musi się zmierzyć, jest i lepsze, i gorsze od czegokolwiek, czego mógł się spodziewać. "Gwiazdozbiór Psa"
miał trafić do kin pod koniec marca tego roku. Jednak jeszcze w grudniu ubiegłego roku Disney przeniósł premierę na koniec sierpnia. To zostało przyjęte jako zapowiedź tego, że film nie jest najlepszy. Ostatnie dwa tygodnie sierpnia to bowiem martwy sezon kinowy, w czasie którego wytwórnie wprowadzają filmy kłopotliwe, dla których żaden inny termin nie wydaje się odpowiedni.
Ostatnio Jeff Snieder pisał o opiniach widzów, którzy obejrzeli film na pokazach testowych. Większość chwali obsadę filmu, ale krytykuje samego Ridleya Scotta
. Podobno to właśnie reżyseria jest najsłabszym ogniwem.
Zwiastun filmu "Gladiator II"