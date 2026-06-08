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Jafar Panahi wróci do więzienia? Irański sąd podtrzymuje wyrok

The Hollywood Reporter / autor: /
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Jafar Panahi wróci do więzienia? Irański sąd podtrzymuje wyrok
źródło: Getty Images
autor: Francois Durand
Jafar Panahi, nominowany do Oscara laureat Złotej Palmy, Złotego Lwa i Złotego Niedźwiedzia, stoi przed perspektywą powrotu do więzienia. Irański rząd podtrzymał wyrok uznający go za tworzenie "propagandy przeciwko reżimowi".
  

Jafarowi Panahiemu znowu grozi więzienie



GettyImages-2263017739.jpg Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis

Wyrok został oryginalnie wydany pod nieobecność Panahiego, który podróżował poza granicami Iranu, promując na świecie wyróżniony Złotą Palmą i nominowany do dwóch Oscarów film "To był zwykły przypadek". Reżyser został wówczas skazany na rok więzienia oraz objęty dwurocznym zakazem podróży. Zabroniono mu również udziału w politycznych stowarzyszeniach.
    
Prawnik Panahiego, Mostafa Nili, ogłosił w niedzielę, że sąd w Teheranie odrzucił jego uwagi do werdyktu i podtrzymał go w pełnym wymiarze. W wywiadzie dla irańskiego portalu Emtedad adwokat powiedział, że reżysera uznano winnym tworzenia "podziemnych i problematycznych filmów przeciwko establishmentowi", pomagania więźniom politycznym, wspierania popularnych protestów przeciwko rządowi, promowania sloganu "Kobieta, Życie, Wolność", podpisania i rozpowszechniania listu wsparcia dla protestujących kierowców, "malowania ponurego portretu" obecnego stanu kraju i repostowania nagrań z protestu.
      
Nili powiedział, że ma teraz 20 dni na apelację.

"To był zwykły przypadek" był pierwszym filmem, który Panahi nakręcił po spędzeniu 86 dni w irańskim więzieniu. Reżyser został skazany za antyrządową działalność. Został zwolniony po odbyciu strajku głodowego i udanej apelacji, w trakcie której udało się odsunąć zarzuty.

W lutym scenarzysta filmu, Mehdi Mahmoudian, którego Panahi poznał więzieniu, został ponownie aresztowany – oskarżono go o potępienie brutalnego stłumienia publicznych protestów. Po 17 dniach wypuszczono go na wolność.

Zobacz zwiastun filmu "To był zwykły przypadek"



Bohaterem najnowszego filmu Panahiego – dramatu "To był zwykły przypadek" – jest mężczyzna, który w przypadkowo spotkanym mechaniku rozpoznaje swojego dawnego oprawcę – komisarza policji, który torturował go podczas przesłuchań po antyrządowych protestach. 

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