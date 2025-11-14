Jak Lady Gaga zniosła krytykę filmu "Joker: Folie à Deux"?

Czy nieprzychylna recepcja filmu "Joker: Folie à Deux" odbiła się na gwiazdach produkcji? Lady Gaga, która w widowisku Todda Phillipsa wcieliła się w postać Harley Quinn, udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o ciemnej stronie sławy: o tym, jak w momencie wielkich zawodowych sukcesów doświadczyła załamania nerwowego, i jak radzi sobie z krytyką.
Lady Gaga o załamaniu nerwowym i krytyce "Jokera"
Lady Gaga Getty Images © Manny Carabel
zdradziła, że w czasie dużych sukcesów, gdy występowała na Super Bowl czy zdobywała Złotego Globa i Oscara, przeżywała bardzo trudny czas. W wywiadzie dla magazynu "Rolling Stone" artystka przyznała, że w "Narodzinach gwiazdy" wystąpiła, przyjmując lit
(który stosuje się jako stabilizujący nastrój lek), a podczas trasy promującej album "Joanne" doświadczyła załamania nerwowego. Pewnego dnia trafiłam do szpitala pod opiekę psychiatryczną. Potrzebowałam przerwy. Nie byłam w stanie nic zrobić. Kompletnie się załamałam. To było naprawdę przerażające. Był taki moment, że myślałam, że nie wydobrzeję... Czuję, że mam szczęście, że żyję. Wiem, że to może brzmieć dramatycznie, ale wiemy, jak takie rzeczy mogą się potoczyć
, zwierzyła się piosenkarka. Lady Gaga
opowiedziała też o tym, jak odebrała krytyczny odbiór widowiska "Joker: Folie à Deux"
, w którym wystąpiła u boku Joaquina Phoenixa
. Wokół "Jokera" był mnóstwo negatywnej energii
, przyznała gwiazda. To nie tak, że byłam niewzruszona. To zabawne: jestem poddenerwowana, ujawniając swoją reakcję. Ale prawda jest taka, że kiedy zaczęło się to dziać, ja zaczęłam się śmiać. Bo szybko stało się to przesadne. Bardziej boli, kiedy zajmuje trochę czasu, zanim sprawa rozejdzie się po kościach. A to dlatego, że włożyłam w to mnóstwo siebie.
"Joker: Folie à Deux" – zwiastun
W "Joker: Folie à deux
" widzimy Arthura Flecka zamkniętego w szpitalu w Arkham, gdzie czeka na proces za przestępstwa, które popełnił jako Joker. Zmagając się z podwójną tożsamością, Arthur nie tylko poznaje, co to prawdziwa miłość, ale też odnajduje zamiłowanie do muzyki, które od zawsze w sobie krył.