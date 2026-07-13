Przenieś oceny z TV Time na Filmweb. Importer już gotowy!

Już za dwa dni, 15 lipca, zamyka się serwis TV Time – jeden z największych portali na świecie, na którym użytkownicy mieli możliwość prowadzenia prywatnego rejestru obejrzanych przez siebie seriali oraz programów telewizyjnych. Jeśli mieliście tam konta – posłuchajcie uważnie. By zgromadzone przez Was dane nie zostały bezpowrotnie usunięte, postanowiliśmy znaleźć sposób na proste przeniesienie ich na Wasze Filmwebowe profile. Obiecany przez Nas kilka dni temu importer już działa! Z jego pomocą szybko przeniesiecie Wasze oceny seriali i programów telewizyjnych na konta w serwisie Filmweb. Znajdziecie go klikając TUTAJ.
Przenieś dane z serwisu TV Time na Filmweb
Dostępna jest już prosta możliwość przeniesienia danych ze swojego konta TV Time na Filmweb. Funkcjonalność ma na celu odciążenie użytkowników w ręcznym przenoszeniu ocen na platformę; szczególnie tych, których archiwa uginają się od obejrzanych treści. Od dziś bardzo prosto możecie zaimportować całą bibliotekę ocenionych treści na serwis Filmweb. Jak to zrobić? Najważniejsze, by do 15 lipca wyeksportować dane z serwisu TV Time. Po 15 lipca możliwość ta bezpowrotnie zniknie, a dane na zawsze przepadną w odmętach internetu. Możecie zrobić to już teraz, klikając TUTAJ.
Gdy już to zrobicie, najlepiej zapiszcie plik w widocznym miejscu na dysku. Następnie otwórzcie nasz importer i wgrajcie do niego plik z danymi z serwisu TV Time. Link do importera Filmwebu znajdziecie TUTAJ
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I voilà! Po tym prostym manewrze oceny z Waszego konta TV Time zostaną przeniesione na konto użytkownika Filmwebu. Cieszymy się, że Wasze opinie przysłużą się do dyskusji o serialach i programach telewizyjnych w serwisie Filmweb.
Do czego służy aplikacja TV Time?
TV Time to międzynarodowa aplikacja oraz strona internetowa przeznaczona do oceniania seriali oraz programów telewizyjnych. Jest jedną z największą tego typu platform na całym świecie.
Dlaczego TV Time się zamyka?
Zamknięcie TV Time jest dużym ciosem dla grupy wiernych użytkowników strony. Przedstawiciele TV Time tłumaczą decyzję nieopłacalnością utrzymywania jej dalej w dotychczasowej formie darmowej aplikacji. Jednocześnie wskazują też, że ich zdaniem na płatny produkt nie było wystarczającego zainteresowania.
Jak pobrać swoje dane z TV Time?
By przenieść dane z TV Time na platformę Filmweb, ważne jest, by najpierw wyeksportować je z serwisu. Do 15 lipca możecie zrobić to, klikając TUTAJ
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Ile zostało czasu do zamknięcia TV Time?
Serwis TV Time zamyka się już niebawem. Strona i aplikacja będą działały jedynie do 15 lipca.
Jak przenieść dane z TV Time na Filmweb?
To bardzo proste! Wyeksportowane oceny z serwisu TV Time w formie pliku należy wgrać do naszego importera. Zrobicie to jednym prostym kliknięciem pod linkiem TUTAJ
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