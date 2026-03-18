Tworzenie list - Samouczek

Czym są listy?

Typy list

Lista klasyczna

Lista rankingowa

Tier lista

Jak stworzyć pierwszą listę?

Jak dodawać pozycje do listy?

Publikowanie list

Edytowanie i zmiany

Opcje listy

Prywatność i widoczność

Przeglądanie list

Kilka pomysłów na listy

Listy to Twoje filmowe kolekcje. Możesz:- zapisywać filmy, do których chcesz wrócić,- porządkować swoje ulubione tytuły,- tworzyć rankingi,- budować tematyczne zestawienia,- dzielić się rekomendacjami z innymi.Filmy wyświetlane są w kolejności, którą ustalisz. Możesz dodawać notatki i swobodnie edytować układ. Najlepsza do:- zestawień tematycznych,- poleceń,- kolekcji „do obejrzenia”.Każdy tytuł ma numer pokazujący pozycję na liście. Idealny format, jeśli chcesz jasno pokazać, co jest najlepsze, a co „tylko bardzo dobre”. Najlepsza do:- Top 10,- najlepszych ról danego aktora,- podsumowań roku.Tworzysz poziomy - tzw. tiery (np. „Arcydzieło”, „Świetne”, „Meh”, „Dramat”) i przypisujesz do nich filmy. Możesz dodać do 7 poziomów, nazwać je po swojemu i nadać kolor. To bardziej wizualny i swobodny sposób układania listy.Kliknij w przycisk „Utwórz nową listę”, znajdziesz go na swoim profilu. Wybierz typ listy: lista klasyczna, lista rankingowa lub tier lista. Nadaj jej nazwę i (opcjonalnie) opis. Gotowe! Możesz dodawać filmy.Możesz to zrobić na dwa sposoby:- z poziomu swojej listy - kliknij przycisk “Dodaj do listy”, a następnie wyszukaj tytuł i dodaj go za pomocą przycisku “+”. Pozycja doda się do listy automatycznie, bez potrzeby zapisywania.- bezpośrednio ze strony produkcji - na panelu oceniania - kliknij przycisk z ikoną “Dodaj do listy” i wybierz listy do których chcesz dodać ten tytuł.Po dodaniu tytułu do listy możesz:- zmienić jego pozycję na liście,- dodać notatkę (lub zaimportować swoją opinię),- przypisać go do poziomu (w tier liście).Twoja lista pozostanie robocza do momentu, gdy ją opublikujesz. Będzie widoczna tylko dla Ciebie na Twoim profilu w “Roboczych”. Po opublikowaniu lista pojawi się:- na Twoim profilu w zakładce “Opublikowane”- w sekcji “Listy powiązane” na stronach produkcji (jeśli ustawienia prywatności listy na to pozwalają)Listy możesz w każdej chwili edytować:- dodawać i usuwać tytuły,- zmieniać kolejność filmów (drag&drop - złap pozycję i przesuń ją gdzie chcesz lub ustal konkretne miejsce na liście)- dodawać do poszczególnych pozycji na liście notatki i swoje opinieW opcjach list możesz:- zmieniać tytuł i opis- zdecydować czy chcesz pokazywać swoje oceny przy każdym z tytułów,- przypiąć trzy wybrane listy do swojego profilu,- zmienić domyślny wygląd listy - układ z plakatami i szczegółami lub siatka plakatów. Jeśli chcesz, możesz zablokować wybrany widok, tak aby inni nie mogli go zmienić.Możesz zdecydować, kto widzi Twoją listę i kto może komentować. Możesz również zdecydować, czy chcesz pokazywać na liście swoje oceny.Opublikowane listy użytkownicy mogą przeglądać:- na profilach innych użytkowników,- na stronach produkcji (filmów, seriali, gier) w sekcji „Listy powiązane”.Na kartach produkcji w sekcji „Listy powiązane” wyświetlają się wszystkie listy, do których dany tytuł został dodany. Dzięki temu jedna produkcja może prowadzić do wielu różnych zestawień i rekomendacji.Osoby przeglądające listę mogą:- zmieniać układ (widok listy lub siatka plakatów), jeśli autor listy go nie zablokował- zobaczyć, ile filmów z listy już oceniły,- sprawdzić swoją ocenę przy konkretnym tytule (flaga)- skomentować- polubić lub dodać inną reakcję- dodać listę do „Obserwowanych” co pozwala szybko do niej wracać - znajdziesz ją w listach na swoim profilu w zakładce „Obserwowane”. Otrzymasz też powiadomienie, gdy autor doda nowe tytuły lub wprowadzi zmiany.Nie musisz zaczynać od wielkiego rankingu. Czasem najlepsze listy są najbardziej osobiste. Spróbuj:„Filmy na jesienne wieczory”„Najlepsze zakończenia w historii kina”„Filmy, które obejrzałam więcej niż 3 razy”„Najlepsze animacje do wspólnego oglądania”„Filmy, które polecił mi ktoś ważny”Masz pytania w temacie list? Zadaj nam je w komentarzu pod tym artykułem.