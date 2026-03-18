Tworzenie list - Samouczek

Czym są listy?

Listy to Twoje filmowe kolekcje. Możesz:- zapisywać filmy, do których chcesz wrócić, 

- porządkować swoje ulubione tytuły,
- tworzyć rankingi,
- budować tematyczne zestawienia,
- dzielić się rekomendacjami z innymi.  


Typy list

Lista klasyczna
Filmy wyświetlane są w kolejności, którą ustalisz. Możesz dodawać notatki i swobodnie edytować układ. Najlepsza do:
- zestawień tematycznych,
- poleceń,
- kolekcji „do obejrzenia”.

Lista rankingowa
Każdy tytuł ma numer pokazujący pozycję na liście. Idealny format, jeśli chcesz jasno pokazać, co jest najlepsze, a co „tylko bardzo dobre”. Najlepsza do:
- Top 10,
- najlepszych ról danego aktora,
- podsumowań roku.

Tier lista
Tworzysz poziomy - tzw. tiery (np. „Arcydzieło”, „Świetne”, „Meh”, „Dramat”) i przypisujesz do nich filmy. Możesz dodać do 7 poziomów, nazwać je po swojemu i nadać kolor. To bardziej wizualny i swobodny sposób układania listy.

Jak stworzyć pierwszą listę?

Kliknij w przycisk „Utwórz nową listę”, znajdziesz go na swoim profilu. Wybierz typ listy: lista klasyczna, lista rankingowa lub tier lista. Nadaj jej nazwę i (opcjonalnie) opis. Gotowe! Możesz dodawać filmy.
Wskazówka: dobra nazwa pomaga innym zrozumieć, o czym jest lista. Zamiast „Moje filmy” spróbuj na przykład: „Filmy, które złamały mi serce”, „Najlepsze thrillery XXI wieku”, „Oscarowe zaległości”, „Seanse z dziećmi”.

Jak dodawać pozycje do listy?

Możesz to zrobić na dwa sposoby:
- z poziomu swojej listy - kliknij przycisk “Dodaj do listy”, a następnie wyszukaj tytuł i dodaj go za pomocą przycisku “+”. Pozycja doda się do listy automatycznie, bez potrzeby zapisywania.

- bezpośrednio ze strony produkcji - na panelu oceniania - kliknij przycisk z ikoną “Dodaj do listy” i wybierz listy do których chcesz dodać ten tytuł.

Po dodaniu tytułu do listy możesz:
- zmienić jego pozycję na liście,
- dodać notatkę (lub zaimportować swoją opinię),
- przypisać go do poziomu (w tier liście).

Wskazówka: Nie wiesz, od czego zacząć? Na dole listy znajdziesz sekcję „Proponowane dla Ciebie”. To szybki sposób, by zacząć uzupełniać listę bez konieczności wyszukiwania tytułów. W zakładkach zobaczysz filmy: ostatnio ocenione, ostatnio przeglądane, dodane do „Chcę zobaczyć”.

Wskazówka: Tierlista - dodane do tierlisty tytuły w pierwszej kolejności trafiają do kolejki, skąd możesz je w łatwy sposób przypisać do odpowiednich poziomów, wybierając kolor tieru. 

Publikowanie list

Twoja lista pozostanie robocza do momentu, gdy ją opublikujesz. Będzie widoczna tylko dla Ciebie na Twoim profilu w “Roboczych”. Po opublikowaniu lista pojawi się:
- na Twoim profilu w zakładce “Opublikowane”

- w sekcji “Listy powiązane” na stronach produkcji (jeśli ustawienia prywatności listy na to pozwalają)

Wskazówka: Opublikowania nie można cofnąć. Jeśli chcesz, żeby Twoja lista stała się prywatna, możesz w ustawieniach prywatności wybrać “Kto może zobaczyć Twoją listę - Tylko ja”

Edytowanie i zmiany

Listy możesz w każdej chwili edytować:
- dodawać i usuwać tytuły,

- zmieniać kolejność filmów (drag&drop - złap pozycję i przesuń ją gdzie chcesz lub ustal konkretne miejsce na liście)
- dodawać do poszczególnych pozycji na liście notatki i swoje opinie

Opcje listy

W opcjach list możesz:
- zmieniać tytuł i opis

- zdecydować czy chcesz pokazywać swoje oceny przy każdym z tytułów,
- przypiąć trzy wybrane listy do swojego profilu,
- zmienić domyślny wygląd listy - układ z plakatami i szczegółami lub siatka plakatów. Jeśli chcesz, możesz zablokować wybrany widok, tak aby inni nie mogli go zmienić.

Prywatność i widoczność

Możesz zdecydować, kto widzi Twoją listę i kto może komentować. Możesz również zdecydować, czy chcesz pokazywać na liście swoje oceny.


Przeglądanie list

Opublikowane listy użytkownicy mogą przeglądać:
- na profilach innych użytkowników,

- na stronach produkcji (filmów, seriali, gier) w sekcji „Listy powiązane”.
Na kartach produkcji w sekcji „Listy powiązane” wyświetlają się wszystkie listy, do których dany tytuł został dodany. Dzięki temu jedna produkcja może prowadzić do wielu różnych zestawień i rekomendacji.

Osoby przeglądające listę mogą:
- zmieniać układ (widok listy lub siatka plakatów), jeśli autor listy go nie zablokował
- zobaczyć, ile filmów z listy już oceniły,
- sprawdzić swoją ocenę przy konkretnym tytule (flaga)
- skomentować
- polubić lub dodać inną reakcję
- dodać listę do „Obserwowanych” co pozwala szybko do niej wracać - znajdziesz ją w listach na swoim profilu w zakładce „Obserwowane”. Otrzymasz też powiadomienie, gdy autor doda nowe tytuły lub wprowadzi zmiany.

Kilka pomysłów na listy

Nie musisz zaczynać od wielkiego rankingu. Czasem najlepsze listy są najbardziej osobiste. Spróbuj:
„Filmy na jesienne wieczory”
„Najlepsze zakończenia w historii kina”
„Filmy, które obejrzałam więcej niż 3 razy”
„Najlepsze animacje do wspólnego oglądania”
„Filmy, które polecił mi ktoś ważny”

Masz pytania w temacie list? Zadaj nam je w komentarzu pod tym artykułem.


