Tworzenie list - Samouczek

Listy to Twoje filmowe kolekcje. Możesz:- zapisywać filmy, do których chcesz wrócić,
- porządkować swoje ulubione tytuły, - tworzyć rankingi, - budować tematyczne zestawienia, - dzielić się rekomendacjami z innymi.
Typy list
Lista klasyczna Filmy wyświetlane są w kolejności, którą ustalisz. Możesz dodawać notatki i swobodnie edytować układ. Najlepsza do: - zestawień tematycznych, - poleceń, - kolekcji „do obejrzenia”.
Lista rankingowa Każdy tytuł ma numer pokazujący pozycję na liście. Idealny format, jeśli chcesz jasno pokazać, co jest najlepsze, a co „tylko bardzo dobre”. Najlepsza do: - Top 10, - najlepszych ról danego aktora, - podsumowań roku.
Tier lista Tworzysz poziomy - tzw. tiery (np. „Arcydzieło”, „Świetne”, „Meh”, „Dramat”) i przypisujesz do nich filmy. Możesz dodać do 7 poziomów, nazwać je po swojemu i nadać kolor. To bardziej wizualny i swobodny sposób układania listy.
Jak stworzyć pierwszą listę?
Kliknij w przycisk „Utwórz nową listę”, znajdziesz go na swoim profilu. Wybierz typ listy: lista klasyczna, lista rankingowa lub tier lista. Nadaj jej nazwę i (opcjonalnie) opis. Gotowe! Możesz dodawać filmy. Wskazówka: dobra nazwa pomaga innym zrozumieć, o czym jest lista. Zamiast „Moje filmy” spróbuj na przykład: „Filmy, które złamały mi serce”, „Najlepsze thrillery XXI wieku”, „Oscarowe zaległości”, „Seanse z dziećmi”.
Jak dodawać pozycje do listy?
Możesz to zrobić na dwa sposoby: - z poziomu swojej listy - kliknij przycisk “Dodaj do listy”, a następnie wyszukaj tytuł i dodaj go za pomocą przycisku “+”. Pozycja doda się do listy automatycznie, bez potrzeby zapisywania.
- bezpośrednio ze strony produkcji - na panelu oceniania - kliknij przycisk z ikoną “Dodaj do listy” i wybierz listy do których chcesz dodać ten tytuł.
Po dodaniu tytułu do listy możesz: - zmienić jego pozycję na liście, - dodać notatkę (lub zaimportować swoją opinię), - przypisać go do poziomu (w tier liście).
Wskazówka: Nie wiesz, od czego zacząć? Na dole listy znajdziesz sekcję „Proponowane dla Ciebie”. To szybki sposób, by zacząć uzupełniać listę bez konieczności wyszukiwania tytułów. W zakładkach zobaczysz filmy: ostatnio ocenione, ostatnio przeglądane, dodane do „Chcę zobaczyć”.
Wskazówka: Tierlista - dodane do tierlisty tytuły w pierwszej kolejności trafiają do kolejki, skąd możesz je w łatwy sposób przypisać do odpowiednich poziomów, wybierając kolor tieru.
Publikowanie list
Twoja lista pozostanie robocza do momentu, gdy ją opublikujesz. Będzie widoczna tylko dla Ciebie na Twoim profilu w “Roboczych”. Po opublikowaniu lista pojawi się: - na Twoim profilu w zakładce “Opublikowane”
- w sekcji “Listy powiązane” na stronach produkcji (jeśli ustawienia prywatności listy na to pozwalają)
Wskazówka: Opublikowania nie można cofnąć. Jeśli chcesz, żeby Twoja lista stała się prywatna, możesz w ustawieniach prywatności wybrać “Kto może zobaczyć Twoją listę - Tylko ja”
Edytowanie i zmiany
Listy możesz w każdej chwili edytować: - dodawać i usuwać tytuły,
- zmieniać kolejność filmów (drag&drop - złap pozycję i przesuń ją gdzie chcesz lub ustal konkretne miejsce na liście) - dodawać do poszczególnych pozycji na liście notatki i swoje opinie
Opcje listy
W opcjach list możesz: - zmieniać tytuł i opis
- zdecydować czy chcesz pokazywać swoje oceny przy każdym z tytułów, - przypiąć trzy wybrane listy do swojego profilu, - zmienić domyślny wygląd listy - układ z plakatami i szczegółami lub siatka plakatów. Jeśli chcesz, możesz zablokować wybrany widok, tak aby inni nie mogli go zmienić.
Prywatność i widoczność
Możesz zdecydować, kto widzi Twoją listę i kto może komentować. Możesz również zdecydować, czy chcesz pokazywać na liście swoje oceny.
Przeglądanie list
Opublikowane listy użytkownicy mogą przeglądać: - na profilach innych użytkowników,
- na stronach produkcji (filmów, seriali, gier) w sekcji „Listy powiązane”. Na kartach produkcji w sekcji „Listy powiązane” wyświetlają się wszystkie listy, do których dany tytuł został dodany. Dzięki temu jedna produkcja może prowadzić do wielu różnych zestawień i rekomendacji.
Osoby przeglądające listę mogą: - zmieniać układ (widok listy lub siatka plakatów), jeśli autor listy go nie zablokował - zobaczyć, ile filmów z listy już oceniły, - sprawdzić swoją ocenę przy konkretnym tytule (flaga) - skomentować - polubić lub dodać inną reakcję - dodać listę do „Obserwowanych” co pozwala szybko do niej wracać - znajdziesz ją w listach na swoim profilu w zakładce „Obserwowane”. Otrzymasz też powiadomienie, gdy autor doda nowe tytuły lub wprowadzi zmiany.
Kilka pomysłów na listy
Nie musisz zaczynać od wielkiego rankingu. Czasem najlepsze listy są najbardziej osobiste. Spróbuj: „Filmy na jesienne wieczory” „Najlepsze zakończenia w historii kina” „Filmy, które obejrzałam więcej niż 3 razy” „Najlepsze animacje do wspólnego oglądania” „Filmy, które polecił mi ktoś ważny”
Masz pytania w temacie list? Zadaj nam je w komentarzu pod tym artykułem.