"Mortal Kombat II" odniesie sukces? Pierwsze prognozy

W Ameryce ruszyła przedsprzedaż biletów na widowisko "Mortal Kombat II". Co za tym idzie pojawiły się też pierwsze prognozy dotyczące otwarcia. Czy film przebije wynik 23,3 mln dolarów, jaki osiągnął w pierwszy weekend oryginał?

Box Office Pro twierdzi, że tak. Co więcej, wygląda na to, że może w trzy dni zarobić więcej niż "Mortal Kombat" w 2021 roku zarobił w sumie! Prognoza BOP wskazuje bowiem na przedział 50-65 milionów dolarów. Tymczasem pierwsza część w sumie zarobiła w amerykańskich kinach 42,3 mln dolarów, a wraz z resztą świata 84,4 mln dolarów.


To świetna wiadomość dla producenta widowiska Todda Garnera. W jednym z wywiadów stwierdził, że jeśli "Mortal Kombat II" dobrze się sprzeda, to jest szansa nie tylko na trzecią część, ale też na rozszerzenie uniwersum o inne rzeczy, jak na przykład spin-offy.

Dominacja Shao Khana (Martyn Ford) wreszcie musi zostać przerwana. Dlatego mnich Liu Kang (Ludi Lin), była elitarną żołnierka Sonya Blade (Jessica McNamee), jej mentor Jax Briggs (Mehcad Brooks) oraz upadły były mistrz MMA Cole Young (Lewis Tan) ponownie łączą siły, by ocalić Ziemię. Tym razem wsparcia udziela im Johnny Cage (Karl Urban), a cała grupa rzuca się w wir brutalnych walk, w których stawką jest coś więcej niż tylko własna fizyczność.

Za reżyserię odpowiada autor pierwszej części Simon McQuoid. Premiera "Mortal Kombat II" planowana jest na początek maja.

Zwiastun filmu "Mortal Kombat II"




