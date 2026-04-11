"Mortal Kombat II" odniesie sukces? Pierwsze prognozy

W Ameryce ruszyła przedsprzedaż biletów na widowisko "Mortal Kombat II". Co za tym idzie pojawiły się też pierwsze prognozy dotyczące otwarcia. Czy film przebije wynik 23,3 mln dolarów, jaki osiągnął w pierwszy weekend oryginał?
Jakie otwarcie filmu "Mortal Kombat II"?
Box Office Pro twierdzi, że tak. Co więcej, wygląda na to, że może w trzy dni zarobić więcej niż "Mortal Kombat" w 2021 roku zarobił w sumie
! Prognoza BOP wskazuje bowiem na przedział 50-65 milionów dolarów
. Tymczasem pierwsza część w sumie zarobiła w amerykańskich kinach 42,3 mln dolarów, a wraz z resztą świata 84,4 mln dolarów.
To świetna wiadomość dla producenta widowiska Todda Garnera
. W jednym z wywiadów stwierdził, że jeśli "Mortal Kombat II
" dobrze się sprzeda, to jest szansa nie tylko na trzecią część, ale też na rozszerzenie uniwersum o inne rzeczy, jak na przykład spin-offy.
Dominacja Shao Khana (Martyn Ford
) wreszcie musi zostać przerwana. Dlatego mnich Liu Kang (Ludi Lin
), była elitarną żołnierka Sonya Blade (Jessica McNamee
), jej mentor Jax Briggs (Mehcad Brooks
) oraz upadły były mistrz MMA Cole Young (Lewis Tan
) ponownie łączą siły, by ocalić Ziemię. Tym razem wsparcia udziela im Johnny Cage (Karl Urban
), a cała grupa rzuca się w wir brutalnych walk, w których stawką jest coś więcej niż tylko własna fizyczność.
Za reżyserię odpowiada autor pierwszej części Simon McQuoid
. Premiera "Mortal Kombat II
" planowana jest na początek maja.
Zwiastun filmu "Mortal Kombat II"