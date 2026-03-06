Jake Gyllenhaal znowu kręci z Amazonem

Jake Gyllenhaal kontynuuje współpracę z Amazon MGM Studios. Studio kupiło projekt filmu "Play by Play", którego autorem jest Chris McCoy. Gyllenhaal ma być gwiazdą produkcji. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Jake Gyllenhaal zagra w filmie "Play by Play"
Na razie nie ujawniono fabuły projektu. Wiemy jedynie, że ma to być film sportowy. Chris McCoy
, który będzie również scenarzystą "Play by Play", ma już w filmografii film "Cicha woda
", który napisał i wyreżyserował. Wystąpili w nim Zoey Deutch
, Nicholas Braun
, Ashley Judd
i Demián Bichir
.
To nie jedyny projekt dla Amazona, w jaki zaangażowany jest obecnie Gyllenhaal
. W planach aktora jest również m.in. kontynuacja "Road House
", który był hitem platformy Prime Video. Sequel wyreżyseruje Ilya Naishuller
. Gwiazdor zagra też w przygotowywanych przez Amazon MGM Studios "Honeymoon with Harry
", dramacie z Kevinem Costnerem
, oraz politycznym thrillerze "Code Black
".
"Cicha woda" – zwiastun
Czworo przyjaciół, świeżo upieczonych absolwentów college’u, planuje spędzić wspólnie ostatnie beztroskie lato przed wyjazdem na studia. W odróżnieniu od swoich wyluzowanych rówieśników, zawsze byli poukładani. Mieli dobre stopnie i plany na przyszłość, którym całkowicie się poświęcali. Teraz po ukończeniu college’u uświadamiają sobie, jak wiele ich ominęło. Postanawiają nadrobić stracony czas i przestać w końcu być grzecznymi dziećmi.