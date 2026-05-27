Jakub Kania zmierza na ekran. Aurum Film kupiło prawa do książek Macieja Siembiedy

Po Joannie Chyłce i Wiktorze Forście, którzy trafili na ekran z książek Remigiusza Mroza, przyszedł czas na Jakuba Kanię. Studio Aurum Film ogłosiło właśnie, że kupiło prawa do adaptacji bestsellerowego cyklu autorstwa Macieja Siembiedy.
Jakub Kania w drodze na ekran. Aurum Film pracuje nad adaptacją
Studio Aurum podzieliło się informacjami o współpracy z Siembiedą w mediach społecznościowych. We wpisie zamieszczonym na Facebooku czytamy: Niewątpliwie Maciej Siembieda to jeden z najważniejszych i najchętniej czytanych współczesnych polskich autorów powieści sensacyjnych inspirowanych prawdziwymi zdarzeniami z naszej nieodległej historii. Cykl liczy obecnie już osiem tomów, które zdobyły uznanie zarówno czytelników, jak i krytyków, a sam autor był wielokrotnie nagradzany za swoje książki i reportaże. Seria z Jakubem Kanią wyrasta dziś na kultową pozycję współczesnej polskiej literatury popularnej i cieszymy się, że właśnie w Aurum Film znalazła swój dom. To będzie ekscytująca przygoda!
Autor podzielił się tą informacją z fanami na swoim Instagramie
. W poście napisał: Uprzejmie informuję, że ze spółką producencką Aurum Film zawarliśmy umowę wyłączności ekranizacji dotychczasowych i przyszłych powieści z Jakubem Kanią. Dziękuję Krzysztofowi P. Czyżewskiemu i jego kancelarii za ułożenie tego dealu. Ruszamy.
Kim jest Jakub Kania?
Jakub Kania to bohater cyklu powieści sensacyjnych autorstwa Macieja Siembiedy. Jest prokuratorem / detektywem IPN. W debiutanckim "444" prowadził śledztwo w sprawie "Chrztu Warneńczyka" pędzla Jana Matejki. W kolejnych częściach cyklu zajmował się m.in. zamachem na obraz Matki Boskiej Częstochowskiej ("Wotum") i pożarem, który tuż przed wybuchem wojny strawił jedną z najwspanialszych rezydencji magnackich na Śląsku ("Kukły"). Obecnie cykl liczy osiem tomów. Ostatni, zatytułowany "Upiór", trafił na księgarskie półki w marcu tego roku.
