Jakub Kania zmierza na ekran. Aurum Film kupiło prawa do książek Macieja Siembiedy
autor: Anita Walczewska
Po Joannie Chyłce i Wiktorze Forście, którzy trafili na ekran z książek Remigiusza Mroza, przyszedł czas na Jakuba Kanię. Studio Aurum Film ogłosiło właśnie, że kupiło prawa do adaptacji bestsellerowego cyklu autorstwa Macieja Siembiedy.

Jakub Kania w drodze na ekran. Aurum Film pracuje nad adaptacją


Studio Aurum podzieliło się informacjami o współpracy z Siembiedą w mediach społecznościowych. We wpisie zamieszczonym na Facebooku czytamy:


Niewątpliwie Maciej Siembieda to jeden z najważniejszych i najchętniej czytanych współczesnych polskich autorów powieści sensacyjnych inspirowanych prawdziwymi zdarzeniami z naszej nieodległej historii. Cykl liczy obecnie już osiem tomów, które zdobyły uznanie zarówno czytelników, jak i krytyków, a sam autor był wielokrotnie nagradzany za swoje książki i reportaże. Seria z Jakubem Kanią wyrasta dziś na kultową pozycję współczesnej polskiej literatury popularnej i cieszymy się, że właśnie w Aurum Film znalazła swój dom. To będzie ekscytująca przygoda!

Autor podzielił się tą informacją z fanami na swoim Instagramie. W poście napisał:

Uprzejmie informuję, że ze spółką producencką Aurum Film zawarliśmy umowę wyłączności ekranizacji dotychczasowych i przyszłych powieści z Jakubem Kanią. Dziękuję Krzysztofowi P.  Czyżewskiemu i jego kancelarii za ułożenie tego dealu. Ruszamy.


Kim jest Jakub Kania?


Jakub Kania to bohater cyklu powieści sensacyjnych autorstwa Macieja Siembiedy. Jest prokuratorem / detektywem IPN. W debiutanckim "444" prowadził śledztwo w sprawie "Chrztu Warneńczyka" pędzla Jana Matejki. W kolejnych częściach cyklu zajmował się m.in. zamachem na obraz Matki Boskiej Częstochowskiej ("Wotum") i pożarem, który tuż przed wybuchem wojny strawił jedną z najwspanialszych rezydencji magnackich na Śląsku ("Kukły"). Obecnie cykl liczy osiem tomów. Ostatni, zatytułowany "Upiór", trafił na księgarskie półki w marcu tego roku. 

TOP: Najlepsze adaptacje polskich książek


