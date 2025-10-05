Cenzura? Prime Video usuwa broń z plakatów Jamesa Bonda

Na platformie Amazonu Prime Video pojawiły się nowe grafiki/plakaty przy filmach z serii James Bond. Fani postaci bohatera są w szoku.
Czego nie ma na nowych plakatach Bonda?
Prime Video z okazji Dnia Jamesa Bonda postanowiło odświeżyć grafiki, jakimi promowane są filmy o brytyjskim szpiegu. Na ich widok w Internecie zawrzało.
Problemem nie jest samo cyfrowe "podrasowanie" plakatów, które inspirowane są klasycznymi grafikami promującymi filmy. Jest to tak częste działanie wszystkich platform streamingowych, że większość użytkowników przestała już na to zwracać uwagę.
Fanów zaskoczyło coś innego – to, czego nie widać na żadnym plakacie. Otóż James Bond został pozbawiony broni!
Każdy pistolet czy nóż został cyfrowo usunięty. Twórcy nie byli jednak do końca konsekwentni, bo choć broń z grafik zniknęła, to kabura już nie.
Poniżej znajdziecie kilka przykładowych "rozbrojonych" grafik z Jamesem Bondem
:
Przypomnijmy, że od niedawna Amazon jest właścicielem pełnych praw do postaci Jamesa Bonda
. I to właśnie Amazon MGM Studios przygotuje nowy film. Czy powyższe grafiki oznaczają zapowiedź ograniczenia obecności broni w szykowanym widowisku? Z czasem zapewne znajdziemy na to odpowiedź.
Najlepsze sceny z Bonda z udziałem Daniela Craiga