James Bond i Harry Potter od Stevena Spielberga? Nie wyszło. Czemu?

Steven Spielberg, którego nowy film, "Dzień objawienia", wszedł właśnie do kin, opowiedział o projektach filmowych, jakich nie udało mu się zrealizować na przestrzeni lat. Wygląda na to, że ominęli nas James Bond i Harry Potter od twórcy "Parku Jurajskiego".
Dlaczego Spielberg nie nakręcił filmu o agencie 007?
W wywiadzie dla podcastu "The Rest is Entertainment" Spielberg
zdradził, że po sukcesie kasowym "Szczęk
" osobiście zwrócił się do producenta Alberta "Cubby'ego" Broccoliego
z prośbą o wyreżyserowanie filmu o Bondzie
. Zwróciłem się do Cubby'ego po tym, jak "Szczęki" stały się wielkim hitem. Chciałem nakręcić film o Jamesie Bondzie, odkąd zobaczyłem "Doktora No", więc zadzwoniłem do Cubby'ego i się zgłosiłem. Powiedziałem "jeśli potrzebujesz reżysera, chętnie wyreżyseruję jedną część". A on powiedział "nie"
, ujawnił Spielberg
. Broccoli
zadzwonił jednak do Spielberga
kilka lat później, po premierze "Bliskich spotkań trzeciego stopnia
", bo chciał wykorzystać słynny pięcionutowy motyw muzyczny z filmu w jednej ze scen "Moonrakera
". Powiedziałem: zawrzyjmy umowę. Ja dam ci zgodę na wykorzystanie pięciu nut, a ty pozwolisz mi wyreżyserować film o Bondzie. I powiedział "nie"
, dodał Spielberg
. Więc regularnie odrzucali moją kandydaturę – a przynajmniej Broccoli odrzucał. Nigdy mi nie wyjaśnił, czemu nie chce mnie w bondowskiej rodzinie. Opowiedziałem o tym George'owi Lucasowi w 1977 roku, kiedy byliśmy razem na Hawajach, czekając na premierę "Gwiezdnych wojen". Powiedział mi: "mam coś lepszego niż Bond. Nazywa się Indiana Smith". Opisał mi pomysł na serię o Indianie Jonesie i tak dostałem tę pracę. Od tego momentu, gdyby mieli poprosić mnie o nakręcenie filmu o Bondzie, moja odpowiedź brzmiała: "Nie stać was na mnie".
Seria filmów o Bondzie
to nie jedyna duża franczyza, którą zainteresowany był Spielberg
na przestrzeni lat. Reżyser chciał też nakręcić film o Harrym Potterze
, ale musiał odrzucić ofertę. Powód? "Sztuczna inteligencja
". Po śmierci Stanleya Kubricka Christiane Kubrick i Jan Harlan, jej brat, poprosili mnie o przejęcie filmu – zgodnie z życzeniem Stanleya
, wspomina Spielberg
w wywiadzie dla TCM. W zasadzie porzuciłem "Harry'ego Pottera", który miał być wtedy moim kolejnym filmem. To miał być duży film, bo książka była już kulturowym fenomenem. Zrezygnowałem z tego dla "Sztucznej inteligencji".
"Dzień objawienia" – zwiastun