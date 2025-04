Czy Alfonso Cuarón potwierdził właśnie, że może wyreżyseruje "Bonda 26"?

Do dwóch razy sztuka? Alfonso Cuarón znów z szansą nakręcenia "Bonda"?

Do sieci trafiła bowiem enigmatyczna wypowiedź Cuaróna , która brzmi:Przypomnijmy, że niedawno Amazon MGM Studios przejęło prawa do postaci Jamesa Bonda za miliard dolarów. Wytwórnia chce ruszyć z projektem jak najszybciej. Już wybrani zostali jego producenci. Jednym z nich jest, który wcześniej produkował serięKiedy tylko pojawiły się plotki o tym, że Heyman może zostać producentem, zaczęły się też spekulacje o tym, że to właśnie reżysermoże stanąć za kamerą projektu.Co ciekawe,Jak opowiadał w wywiadach, przed laty otrzymał propozycję nakręcenia widowiska o agencie Jej Królewskiej Mości.Była to jednak dziwna propozycja. Cuarón miał być jedynie reżyserem scen dialogowych/dramatycznych. Do realizacji scen akcji wybrana została inna ekipa z innym reżyserem. Cuarón wahał się, czy przyjąć ofertę. Po rozmowie z Joelem Coenem , który powiedział mu, że sam lubi filmy o Bondzie, ale woli je oglądać niż reżyserować, stwierdził, że ma podobne zdanie i propozycję odrzucił. Alfonso Cuarón nie nakręcił filmu od 2018 roku i. Ostatnio zrealizował za to dobrze przyjęty serial