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James Bond zostanie wybrany w ten weekend? Wiemy, kogo zaproszono na testy

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/James+Bond+zostanie+wybrany+w+ten+weekend+Wiemy%2C+kogo+zaproszono+na+testy-169272
James Bond zostanie wybrany w ten weekend? Wiemy, kogo zaproszono na testy
Wygląda na to, że Jeff Sneider mylił się, kiedy twierdził, że Jacob Elordi zostanie nowym Jamesem Bondem. Portal Deadline twierdzi, że aktor nie został zaproszony na ostateczne testy przed kamerą, które rozpoczną się już w ten weekend.

Denis Villeneuve wybiera Bonda. Czterech aktorów zaproszonych na testy



Według portalu Deadline ostateczny wybór ma zostać dokonany przez reżysera Denisa Villeneuve'a oraz producentów Amy Pascal i Davida Heymana po testach przed kamerą, które ruszą w ten weekend. Pierwotnie próby były planowane na początek października, ale ze względu na kolizje w grafikach trzeba je było przesunąć na później.

Według Deadline szansę na zostanie Bondem ma wciąż czterech aktorów. Nie ma wśród nich Jacoba Elordiego, którego jako pewniaka parę dni temu wskazywał Jeff Sneider. Jest za to Jack Lowden, czyli gwiazda serialu "Kulawe konie". Aktor od paru miesięcy jest w ścisłej czołówce faworytów do zdobycia angażu do "Bonda 26".

01.jpg Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis


Jego rywalami, którzy również pojawią się na testach, są:

Callum Turner – angielski aktor znany z wojennego serialu "Władcy przestworzy". W tym roku premierę miały dwa filmy z jego udziałem: "Jak przycinać róże" i "Tylko jedna noc".

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Josh O'Connor – angielski aktor znany z filmu "Challengers" oraz z roli księcia Karola w serialu "The Crown". W tym roku widzieliśmy go w kinach w widowisku "Dzień objawienia".

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Tożsamości czwartego z kandydatów do roli Bonda portal Deadline nie podaje.

Kto zostanie gwiazdą filmu "Bond 26"? Odpowiedź na to pytanie powinniśmy poznać przed końcem roku.

Za projekt odpowiada Amazon MGM Studios. Nad scenariuszem pracuje Steven Knight.

Zwiastun serialu "Kulawe konie", w którym gra kandydat na Bonda Jack Lowden




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