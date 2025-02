Nowy James Bond za kilka lat. Nolan, Spielberg mogli nakręcić "Bonda"

Nowy "Bond" priorytetem studia, ale fani poczekają na niego jeszcze kilka lat

Barbara Broccoli uniknęła zmęczenia franczyzą, ale jej kontrola nad marką była zbyt duża?

Najlepsze sceny z Bonda z udziałem Daniela Craiga

Zaczynamy od złej wiadomości. Choć Variety podkreśla, że James Bond to priorytet dla koncernu Amazon, to jednak fani muszą uzbroić się w cierpliwość. Prace nad nowym filmem nie mogą się na razie rozpocząć, ponieważ. A to potrwać może nawet kilka miesięcy.W efekcie przygotowania do nowegozaczną się zapewne dopiero pod koniec tego roku, kiedy cała strona formalna umowy zostanie sfinalizowana. Potwierdza to CEO Amazonu Andy Jassy, który powiedział w programie stacji CNBC, że:W artykule portalu Variety czytamy, że Barbara Broccoli żelazną ręką kontrolowała markę Jamesa Bonda i rozbudowywania serii w całe uniwersum. Dzięki temu uniknięto problemów, z jakimi boryka się obecne na przykład MCU.Jednak czasami obsesyjna wręcz kontrola Broccoli sprawiała, że fani postaci nie dostali filmów, które z całą pewnością wielu z nich chciałoby obejrzeć. Portal przypomina nie tak odległą przeszłość, kiedy to Broccoli stwierdziła kategorycznie, że. I takod Nolana przepadł. Barbara Broccoli jest w tym względzie jest bardzo podobna do swojego ojca. Wiele lat wcześniejtwierdząc, że jest za mało doświadczonym reżyserem.Variety dodaje, że. Wskazują na takie kosztowne wpadki jak " Pierścienie Władzy " czy szpiegowski " Citadel ".